Marjorie Taylor Greene révèle que le remède contre le COVID-19 est… le pompage du fer! ⋆ 10z viral

C’est bizarre pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord, le super-héros de Marjorie Taylor Greene, Pervert Hoover, pense que l’exercice est mauvais pour vous. (En supposant que ce ne soit pas du golf, bien sûr.)

Deuxièmement, si l’exercice empêchait de manière fiable le COVID-19, toutes ces personnes qui se battaient au couteau en sueur pour du papier toilette en mars dernier n’auraient eu aucune raison de s’inquiéter, car le combat au couteau est un excellent entraînement cardio. Ou c’est ce qu’ils me disent.

Enfin, pourquoi renvoyons-nous à nouveau le Dr Fauci? Parce qu’il ne s’incline pas devant le dieu verge d’or des républicains?

Voir:

Bien sûr, Marjorie.

Bien sûr, Donald Trump, le polestar de MTG, a lui-même obtenu le COVID-19. Je ne pense pas que c’était parce qu’il ne pompait pas de fer. Plus probablement, un COVID-19 a regardé un autre COVID-19, crié « dibs! » et plongé dans cet amalgame moite de comorbidités comme si c’était la rivière du chocolat à Willy Wonka. Quelqu’un pense-t-il qu’il aurait duré plus de deux jours sans tous ces traitements spéciaux?

Pendant ce temps, Twitter s’est abattu sur la démonstration loufoque de MTG.

X

Honnêtement, si nous parlons de protection contre les covidés, le vaccin demandait beaucoup moins d’effort et je ne ressemblais pas à un poisson-globe dans un bateau qui se débattait pour l’air. – KevinlyFather 🇺🇲🇨🇦🇲🇼🇸🇿 (@KevinlyFather) 1er avril 2021

X

@TheRock a obtenu Covid, Marjorie Three Names.

Donc non… ce n’est pas votre «protection Covid».

C’est vous qui avez beaucoup de temps pour vous «exercer» devant la caméra, parce que vous avez été dépouillé de vos attributions au Comité.

Entrez dans une salle d’urgence sans masque.

Voyons à quel point vous êtes «protégé». pic.twitter.com/kwlDRtSfmZ – Jo (@JoJoFromJerz) 1 avril 2021

X

pourquoi ne tirez-vous pas sur le virus? c’est tout aussi affectif contre covid que la musculation l’est – Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) 1 avril 2021

Je remercie Taylor Greene pour une chose. Elle est créativement stupide – ce qui est la première étape sur la voie de la mortellement stupide.

Espérons qu’elle conduira le moins de personnes possible sur cette voie.

