Rachel PilgrimMar 21 décembre 2021

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., arrive pour prendre la parole lors d’une conférence de presse à Capitol Hill à Washington, le vendredi 5 février 2021.

Le sifflet pour chien que porte la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, est littéralement une corne de brume.

Elle n’a tout simplement pas pu s’empêcher de monter sur scène pour s’adresser au groupe de jeunes conservateur Turning Point USA lors de leur conférence nationale de quatre jours à Phoenix, en Arizona, ce week-end.

« Quand je suis entré hier, je me suis dit : quel genre de personnes viennent ici ? » Greene a déclaré, selon Insider. « Alors je me promène et je vois des gens bien, et je vois des blancs, des noirs, des bruns, des jaunes. »

Oui. Les personnes jaunes, comme dans l’insulte pour les personnes d’origine asiatique.

« Et puis il y a des discussions sur la liberté et l’amour de l’Amérique et des principes conservateurs, des gens fous ici parlaient de combien ils aimaient ce gars nommé Jésus. Et j’ai entendu – quelqu’un que j’aime vraiment – ​​je pense avoir entendu que beaucoup de gens ici aiment un gars nommé Donald J. Trump », a-t-elle plaisanté.

Rencontrée par les acclamations des futurs décideurs racistes américains, Greene, apparemment fière d'elle-même d'avoir inventé tout cela par elle-même, a craqué un sage avec la foule de jeunes partisans de Trump. « Et puis j'ai dit 'Oh, oh, je sais exactement ce que c'est. La gauche appelle cette partie de la suprématie blanche », » dit-elle, selon les Independent.

De l’initié :

L’utilisation par Greene de l’expression « gens jaunes » est en soi un trope raciste, ont souligné les critiques. « Honnêtement, je n’ai pas entendu quelqu’un utiliser des « personnes jaunes » depuis des décennies », a déclaré George Takei, le célèbre acteur de « Star Trek » qui a fait campagne contre la discrimination envers les Américains d’origine asiatique. « Faire référence aux Américains d’origine asiatique en tant que ‘gens jaunes’ n’est certainement pas quelque chose qu’un culte de la suprématie blanche ferait », a tweeté l’activiste Nathan Schneider. Insider a contacté le bureau de Greene pour commenter la critique. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le terme « péril jaune » était largement utilisé pour attiser les craintes racistes d’une influence asiatique malveillante, et une série de lois anti-asiatiques discriminatoires ont été adoptées. Greene a bâti sa réputation politique en participant à des controverses sur la guerre des cultures et a déjà attiré des accusations de racisme.

Ajoutons cela au décompte de fin d’année des remarques racistes que Greene a lancées tout au long de 2021, tout en qualifiant Black Lives Matter de groupe terroriste tout en criant à la représentante Alexandria Ocasio-Cortez au Congrès ou en disant que les personnes des pays musulmans ne devraient pas être autorisé à se porter candidat à une fonction publique.

Aimé?