Marjorie Taylor Greene temporairement suspendue de Twitter ⋆ 10z viral

La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie a vu ses privilèges de publication sur Twitter suspendus pendant douze heures lundi après avoir publié deux tweets contenant de la désinformation sur COVID-19.

Photo de Drew Angerer/.

Dans le premier, qui a été écrit puis signalé dimanche, Greene a affirmé que les vaccins sont plus nocifs pour les personnes obèses que le coronavirus lui-même :

C’est pourquoi aucune entité ne devrait imposer des vaccins ou des masques NON approuvés par la FDA. Au lieu de cela, aidez les gens à protéger leur santé en vainquant l’obésité, ce qui les protégera des complications et de la mort de covid, et de nombreux autres problèmes de santé. Nous devrions investir dans la santé, pas dans l’expérimentation humaine.

Dans le second, qui est arrivé lundi, Greene a déclaré que COVID-19 ne pose aucun risque pour « les personnes non obèses et les moins de 65 ans », ce qui est manifestement faux. Elle a également rejeté la vie de plus de 600 000 Américains qui ont été éteints par le coronavirus et ont dénoncé les mandats de vaccination :

Les vaccins controversés contre le COVID-19 ne devraient pas être imposés à nos militaires pour un virus qui n’est pas dangereux pour les personnes non obèses et les moins de 65 ans. Avec 6 000 décès liés au vax et de nombreux effets secondaires préoccupants signalés, le vax devrait être un choix non un mandat pour tout le monde.

Comme on peut s’y attendre, Greene a prétendu être victime de censure.

« Twitter, Facebook et le reste du cartel de la Silicon Valley travaillent main dans la main avec la Maison Blanche pour censurer les Américains », a déclaré Greene dans une déclaration à The Hill. « C’est une attaque de style communiste contre la liberté d’expression. je ne reculerai pas et je continuerai [to] dites la vérité au peuple américain.

Twitter, quant à lui, a réitéré ses règles.

“Vous ne pouvez pas utiliser les services de Twitter pour partager des informations fausses ou trompeuses sur COVID-19 qui pourraient causer des dommages”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.