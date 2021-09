Marjorie v. Gun … Devinez qui gagne? 10z viral

Nous nous excusons.

Le tweet ci-dessous est aussi drôle que possible et n’hésitez pas à passer directement. Mais pour vraiment apprécier ce qui se passe ici, il faut comprendre un peu les armes à feu et la relation des gunnerz républicains avec les armes à feu.

En rendant cela aussi court et doux que possible, il y a seulement quarante ans, la NRA concernait davantage la chasse et l’accès aux zones de chasse que les armes à feu. Les armes discutées lors des dîners de la NRA (pour collecter des fonds) et dans les magazines concernaient les dernières carabines de sport. À l’époque, la NRA était une organisation composée de sportifs et quiconque lit ceci qui a mangé un hamburger la semaine dernière ou du pepperoni sur sa pizza n’a pas le droit de mépriser quelqu’un qui récolte et mange de la viande de gibier.

À un moment donné, il y a vingt ou trente ans, la NRA est devenue le bras publicitaire de l’industrie des armes à feu. Une fois que l’industrie des armes à feu a pris le contrôle de la NRA, elle s’est mise à la recherche d’un parti pour prendre le relais. La plupart des sportifs étaient des ruraux, la plupart des ruraux étaient des républicains. Le couple s’est enfui.

Depuis lors, la possession d’armes à feu était synonyme de liberté. Toute réglementation sur les armes à feu signifiait que moins d’armes seraient vendues et que cela ne serait pas toléré par la NRA. Il y a à peine deux décennies, un fusil d’assaut vicieux conçu spécifiquement pour le champ de bataille a été interdit, l’AR-15. Contrairement aux pistolets, aux fusils de chasse et à la plupart des fusils, l’AR-15 portait plus de balles, tirait des obus beaucoup plus gros et ces obus tiraient à une vitesse beaucoup plus élevée. Un coup de pistolet dans la hanche fera mal, nécessitera une intervention chirurgicale et rendra la marche difficile. Un coup de hanche avec un AR-15 mettra la personne à terre pour de bon, pour ne plus jamais se relever.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Il est conçu pour la guerre. L’interdiction de l’AR-15 a disparu lorsqu’une partie du projet de loi sur la criminalité a expiré. C’est devenu l’arme de choix pour les gens qui voulaient exprimer le plus de liberté, avec le plus gros canon, conçu pour la guerre. C’est ainsi que les tragédies et les humiliations de ce pays, Parkland, Las Vegas, trop nombreuses pour être comptées, ont eu des décomptes de victimes jamais vus auparavant, jamais même envisagés auparavant. L’AR-15 a rendu tout cela possible.

Pour être un vrai républicain de nos jours, il faut avoir une vidéo d’un tir d’un AR-15. Ted Cruz a cuit du bacon sur le museau (ils deviennent très chauds). Lauren Boebert en avait un bouquet derrière elle lors d’une réunion du comité Zoom. Et maintenant, nous avons Marjorie Taylor-Greene, qui s’assure qu’elle sort sa vidéo avec son tournage de sa version. (Regardez la taille de cette arme et imaginez les dégâts qu’elle peut faire). Sauf que cette vidéo a une tournure qui est LOL drôle… du moins pour beaucoup d’entre nous.

qui a fait ça pic.twitter.com/Pzn2AazPOJ – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 21 septembre 2021

Et cette vidéo a reçu de nombreux éloges de la part d’un Twitter reconnaissant :

CECI C’est mon clip le plus préféré sur twitter ot #Marg3Names 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/FXXSBSDc0C – ✊🏿DefundMurderingBlackMen✊🏿she / her (@CopsMurderBlack) 21 septembre 2021

J’ai sniffé de rire à ce sujet https://t.co/jwrbEOrI2j – BeautyVsBiology (@jamyee313) 22 septembre 2021

Je ne peux pas arrêter de regarder ça ! https://t.co/VIm9WJ2l99 – SassyLady1961 (@SLady1961) 22 septembre 2021

Donnez une médaille à cette personne… LOL#Justice https://t.co/HgYbJ9PvSm – MaxineElizabeth1 (@Max111206) 21 septembre 2021

Non #Marjories nous sommes blessés dans la réalisation de cette vidéo. https://t.co/l4we3WIzQ3 – Mana (@fuun57) 21 septembre 2021

Pouvons-nous les nommer pour une récompense militaire ? https://t.co/8F5EqROOOF — Mary Ann Meyer. Né le 6 novembre (@MaryAnn26920610) 21 septembre 2021

Cela doit être partagé partout! https://t.co/uhHnT8LfAn – demetri450 (@demetri450) 21 septembre 2021

Désolé. Je continue de regarder ça encore et encore. C’est hilarant. https://t.co/fyu9uZKikw – Angel (Demandez au chef) (@DavilaAngelsd1) 21 septembre 2021

Et il y a environ 2 000 réponses supplémentaires, toutes à peu près les mêmes que ci-dessus. Bien fait.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak