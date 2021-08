Mark Allen a battu l’ancienne partenaire Reanne Evans au British Open où il a été snobé pour un coup de poing d’avant-match et a déclaré que tout le match était «horrible» tandis qu’Evans explique le rejet apparent

Mark Allen a remporté une étroite victoire 3-2 sur l’ancienne partenaire Reanne Evans dans une bataille houleuse des ex au British Open.

Sans amour perdu entre les deux, Evans a augmenté la mise avant le match en snobant l’offre d’Allen d’un coup de poing d’avant-match, laissant son ancien intérêt amoureux suspendu dans un moment d’ouverture maladroit.

Evans n’était pas d’humeur à serrer la main de son ancien partenaire dans ce qui était une affaire fougueuse au British Open

Le couple s’est séparé en 2008 et il n’y a pas eu d’amour perdu depuis

Mais c’est le numéro 10 mondial Allen qui l’a emporté alors qu’il a tenu bon malgré une finition nerveuse pour devancer la 12 fois championne du monde féminine.

Le cadre décisif 68 du joueur de 35 ans a scellé sa place au deuxième tour à Leicester.

Un Allen manifestement soulagé a insisté sur le fait qu’il pouvait être fier de sa conduite lors d’une soirée tendue et agitée.

“C’était horrible, ce n’est pas quelque chose que je veux vraiment vivre trop souvent, mais nous devions essayer de rester aussi professionnels que possible et je pense que je l’ai très bien fait”, a déclaré le Nord-Irlandais.

“Je pense que je peux garder la tête haute avec la façon dont je l’ai géré là-bas.”

. – Contributeur

Allen a remporté la victoire dans la rencontre, qui était pour le moins fougueuse

Evans et Allen se sont séparés avec acrimonie en 2008, et ce dernier a déjà critiqué les femmes qui rejoignent le World Snooker Tour professionnel.

Allen a également demandé qu’Evans soit retiré d’un studio de télévision à côté de sa table d’entraînement aux Championnats du monde en avril, affirmant que sa présence était une distraction.

Interrogé sur le camouflet du poing, Allen dirait seulement : « Je préférerais ne pas répondre à celle-là.

«Je n’ai pas joué de mon mieux mais je pensais que je l’avais traité comme n’importe quel autre match, j’ai montré du respect là où le respect était dû.

«Je pensais que Reanne avait vraiment très bien joué les trois premières images et demie et était juste malheureuse avec un canon de ne pas continuer et de gagner 3-1. Mais je me suis accroché et j’ai fait une visite lors de la dernière.

Evans a fait une solide performance malgré sa défaite dans le match

Allen a réglé le plus vite et a remporté le premier cadre après un départ saccadé des deux concurrents.

Le natif de Belfast a cependant raté plusieurs occasions d’avancer de deux cadres, et Evans a sauté sur l’occasion d’égaliser le match.

Evans a ensuite dû dire à ses supporters bruyants de se calmer alors que la tension continuait de monter à la Morningside Arena.

Les breaks de 49 et 56 se sont ensuite avérés suffisants pour qu’Evans prenne une avance de 2-1 et met la pression sur un Allen de plus en plus nerveux.

Evans s’est rapproché de la victoire dans le quatrième quart pour s’arrêter avec une pause de 60.

Allen a sportivement tapé sur la table pour apprécier cette pause, mais malgré plusieurs beaux tirs, il n’a pu en rassembler que 20 en réponse.

Evans a cependant repoussé l’opportunité de clôturer le cadre et la victoire, et Allen a bondi avec une pause de 47 pour devancer le cadre 67-66 et prendre le match dans un décideur.

Allen n’a même pas tenté le coup de poing habituel avant le décideur, mais lorsque l’action a repris, il a plutôt remporté la victoire grâce à sa pause de 68.

Evans a tenté de minimiser le rejet de la tentative de coup de poing d’Allen, en disant: “On m’a dit au début qu’il n’y avait pas de poignées de main ou quoi que ce soit, et juste dans ma tête, je visualisais le début du match alors je suis allé directement à la table.

«Je suis fier de participer à la compétition, c’est juste un peu d’expérience et j’espère que dans quelques matches de plus, je pourrais remporter cette victoire.

«Personne ne voulait ce match, n’est-ce pas? Mais il faut respecter le fait que les meilleurs joueurs font ce qu’ils font et c’est du sport, nous sommes dans le même sport donc ça va toujours arriver.