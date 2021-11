Mark Arthur démissionne de son poste de directeur général du Yorkshire au milieu de la tempête de racisme Azeem Rafiq alors que le capitaine anglais Joe Root appelle au «changement et aux actions»

Mark Arthur a démissionné de son poste de directeur général du Yorkshire au milieu de la tempête de racisme entourant le club de cricket.

Les allégations de racisme institutionnel d’Azeem Rafiq dans le Yorkshire ont ébranlé le sport et ont conduit Headingley à perdre le droit d’accueillir des matchs en Angleterre.

Arthur avait subi une pression intense pour aller

L’ancien président Roger Hutton a déjà quitté le club et Rafiq avait appelé Arthur et le directeur du cricket Martyn Moxon à suivre après avoir réglé son tribunal du travail lundi.

Arthur doit présenter des preuves au comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport de la semaine prochaine, où Rafiq témoignera.

Dans un communiqué faisant peu référence à la crise, Arthur a signé : « Je tiens à remercier les membres pour leur soutien au cours de cette période et souhaite au club tout le meilleur pour les années à venir. »

Pendant ce temps, le capitaine anglais Joe Root, qui joue pour le Yorkshire depuis son enfance, a appelé au « changement et aux actions » dans son comté, insistant sur le fait que le problème avait « fracassé notre jeu et déchiré des vies ».

L’ancien capitaine du Yorkshire Rafiq obtient enfin justice pour ce qu’il a subi au club

Root a écrit: «En ma qualité de capitaine de l’Angleterre et de joueur senior du Yorkshire, je me sens obligé de faire face à la situation actuelle qui a dévoré le sport et le YCCC.

« C’est mon club qui m’intéresse passionnément. J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Il n’y a pas de débat sur le racisme, ni d’un côté ni de l’autre. C’est tout simplement intolérable.

«Ces événements ont fracturé notre jeu et déchiré des vies. Je veux voir des changements et des actions qui permettront à YCCC de s’en sortir avec une culture qui exploite un environnement diversifié avec confiance dans toutes les communautés qui soutiennent le cricket dans le comté.

« Je contacterai le nouveau président du YCCC, Lord Patel, pour offrir mon soutien autant que je le pourrai. »