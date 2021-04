Mark Boals dénonce les tentatives de chant de Yngwie Malmsteen: “ Malheureusement, je ne peux pas l’ignorer ”

Chanteur de hard rock acclamé Mark Boals, qui est le plus connu pour son travail vocal avec Yngwie Malmsteen, apparaissant sur quatre albums studio, dont le classique du hard rock “Trilogie”, a évoqué sa collaboration avec le virtuose de la guitare néoclassique lors d’une récente apparition sur “Waste Some Time With Jason Green”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère maintenant une grande partie du chant principal lui-même dans son propre groupe, soutenu par une programmation qui comprend un claviériste Nick Marino, bassiste / chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson. Demandé par Vert s’il a entendu l’un de Malmsteenles récentes tentatives de chant, Boals dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Malheureusement, je ne peux pas ne pas l’entendre. Mais je savais à quoi ressemblait sa voix avant. Je pense que quand nous enregistrions [1999’s] ‘Alchimie’, il est venu me voir et m’a dit: «Mec, je prends des cours de chant depuis huit ans. Qu’est-ce qui ne va pas? Qu’est-ce que je fais mal?’ Et j’ai dit: ‘Eh bien, Yngwie… ‘Sa voix, ça ne sonne pas bien; il n’a pas un bon son; il n’a pas un son agréable. Il peut chanter des notes, mais elles ne sont pas agréables. Je ne savais pas quoi lui dire. Mais c’est le fait. Il essaie vraiment fort. “

marque a poursuivi: “Un chanteur est un jeu de balle totalement différent de celui d’être [an instrumental] musicien. Vous ne pouvez pas simplement prendre un [Ronnie James] Dio-modeler la voix et la mettre et chanter comme Dio, ou mettez un Ian Gillan voix et chante comme Ian Gillan. Vous devez travailler avec ce que vous avez; c’est une chose physiquement limitante, et c’est un talent. Tout comme jouer de la guitare. Je ne peux pas prendre une guitare et jouer comme Yngwie, donc je ne sais pas pourquoi il pense qu’il devrait être capable de se diriger vers un micro et de chanter comme moi ou n’importe qui d’autre. “

Lorsque Vert fait valoir que Malmsteen choisit de gérer lui-même le chant principal parce qu’il veut éviter les conflits avec un chanteur, ce qui n’est pas forcément la meilleure chose pour son spectacle, Boals a dit: “J’ai tendance à être d’accord avec vous, comme beaucoup d’autres personnes le font, mais il ne le voit pas de cette façon. Je ne sais pas comment il a eu autant de chance – il a eu quelques-uns des meilleurs chanteurs autour. Je veux dire, il a eu Jeff Scott Soto, qui est génial. Il avait Joe Lynn Turner – J’aime Joe Lynn Turner. Il a eu Doogie Blanc, un autre grand chanteur. Il a eu Éventreur Owens, un autre gars de l’Ohio, qui est un autre grand chanteur. Et je pense qu’après ça, il a juste arrêté d’embaucher des chanteurs après ça, je suppose. “

Pressé de savoir s’il y a une chance avec laquelle il travaillerait un jour Yngwie de nouveau, marque a dit: “Eh bien, je ne veux pas dire qu’il n’y a aucune chance en enfer, mais je peux dire quand l’enfer se fige, comme LES AIGLES a fait. Cela nécessiterait des différences dans la façon dont les choses sont faites – c’est tout. J’ai toujours respecté son talent et j’ai essayé de lui faire faire les choses un peu différemment, mais c’est un gars très têtu, et il fait ce qu’il veut. Je ne vois pas cela arriver, parce qu’il devrait manger beaucoup de corbeau juste pour admettre qu’il a besoin d’un chanteur, parce qu’il a pris la position qu’il n’a pas besoin d’un chanteur. “

Boals n’est pas le seul ancien Malmsteen chanteur pour critiquer la configuration actuelle de la scène du guitariste. L’année dernière, Tourneur dit au “Metalcast glamour des années 80” à propos de Yngwie“Il a poussé le groupe sur le côté et il a 15, 20 amplis et il est au centre de la scène et il essaie de chanter, et je dis” Qu’est-ce que c’est? ” Ça ne marche pas. Et je pense pour moi, [as] un fan – Yngwie, Je pense que c’est un guitariste brillant – ça ne marche plus. Il est allé dans une direction étrange ici. Vous ne pouvez pas dire aux gens parfois, cependant. Qu’est-ce que tu vas faire?”

Yngwie sortira un nouvel album studio appelé “Parabellum” en juillet.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).