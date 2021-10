Mark Casey : « Il y a un grand attrait pour Bitcoin »

Le représentant de Capital Group, Mark L. Casey, a déclaré que Bitcoin est devenu une alternative à l’argent liquide. Et les obligations qui offrent des rendements négatifs sur la position.

« Bitcoin est un atout assez important pour être ignoré. »

Soit dit en passant, Capital Group est l’une des plus grandes sociétés d’investissement et de services financiers aux États-Unis. Avec plus de 90 ans d’activité. Aussi, avec 2,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion à Bitcoin.

En fait, Capital Group, qui compte 29 bureaux dans le monde, y compris à Hong Kong, a rejoint une liste croissante d’institutions financières de premier plan. Qui ont commencé à adopter Bitcoin.

Par exemple, Bank of America, a déclaré que les crypto-monnaies sont devenues trop importantes pour être ignorées.

De même, Barry Sternlicht, PDG de Starwood Capital Group, a déclaré que Bitcoin et Ethereum offrent leurs propres avantages importants par rapport à la concurrence.

Cependant, les critiques de Bitcoin disent que sa volatilité en fait un mauvais choix pour préserver la valeur sur de courtes périodes.

Casey voit Bitcoin comme un actif alternatif

Dans cet esprit, dans une récente interview avec le South China Morning Post, Mark Casey a estimé que les crypto-monnaies et le Bitcoin sont prometteurs. Surtout en raison de l’absence d’un mécanisme de contrôle central et d’une offre limitée.

« Bitcoin pourrait être utile dans les endroits où il existe des restrictions sur le change de devises. Et où les valeurs de la monnaie locale ne sont pas stables.

3 experts de l’un des plus grands gestionnaires de fonds au monde pensent que Bitcoin pourrait devenir l’un des actifs les plus précieux de la planète. https://t.co/7RiXG06ayG – Business Insider Espagne (@BIEspana) 21 octobre 2021

De même, Mark Casey s’est rangé du côté de ceux qui utilisent Bitcoin comme couverture contre l’inflation.

« Il y a une énorme demande pour ce type de classe d’actifs. Même si une partie petite mais croissante des 600 milliards de dollars d’actifs financiers mondiaux est allouée au Bitcoin, son prix continuera d’augmenter.

De même, dans le webinaire, il a indiqué que Bitcoin devrait intéresser quiconque interagit avec l’argent. Ajoutons que Bitcoin pourrait devenir l’un des actifs les plus rentables. L’indépendance des crypto-monnaies vis-à-vis du contrôle de la banque centrale et leur offre limitée en font une bonne couverture contre l’inflation.

« Il y a une grande attraction pour ce type d’actifs. Le Bitcoin, pour moi, c’est comme l’or, car il n’est pas souverain et il est rare et difficile à trouver.

Autres participations au séminaire

En particulier, 2 experts de Capital Group ont également souligné que Bitcoin était trop gros pour être ignoré. Du point de vue de l’investissement. Il s’agit de Douglas Upton, analyste en investissements boursiers, et de Bobby Esnard, analyste en technologie des marchés émergents.

En effet, les experts ont fait valoir lors de la Conférence que Bitcoin vous permet d’avoir une forme d’argent que plus personne ne peut imprimer. Ce qui lui donne une attente rationnelle non seulement de maintenir sa valeur au fil du temps, mais d’augmenter sa valeur si plus de gens l’adoptent.

« Une autre chose qui donne au Bitcoin une valeur potentielle est que c’est la seule monnaie numérique qui ne peut pas être censurée. Personne ne peut empêcher l’envoi ou la réception d’une transaction.’

Sans aucun doute, Casey a déclaré: « En bref, Bitcoin, je pense, s’avérera être une excellente couverture contre l’inflation. »

En conclusion, les commentaires de Casey interviennent après que Bitcoin a atteint un nouveau record historique à plus de 66 000 $. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie à 61 500 $, selon notre outil interne Crypto Online.

Je termine avec cette phrase de Barbara Burtin : « Si vous avez un client qui veut acheter du Bitcoin et que vous lui dites simplement de ne pas le faire, vous ne lui rendez pas un bon service.

