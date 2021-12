Mark Cavendish violemment attaqué par des voleurs et sa famille menacée au couteau lors d’un cambriolage à main armée dans la maison d’Essex

Le cycliste britannique Mark Cavendish a été violemment agressé et sa famille a été menacée au couteau lorsque quatre hommes armés ont fait irruption dans leur maison le 27 novembre.

L’homme de 36 ans, sa femme Peta et leurs deux enfants n’ont subi aucune blessure grave, mais ont été « extrêmement bouleversés » par l’incident, a déclaré Cavendish dans un communiqué.

Au moment du cambriolage, Cavendish se remettait de deux côtes cassées et d’un poumon effondré subi lors d’un accident le 21 novembre.

La police d’Essex a déclaré que les voleurs, qui sont toujours en fuite, ont volé une valise Louis Vuitton et deux montres de grande valeur.

Cavendish a déclaré: «Cet incident a laissé notre famille extrêmement angoissée – pas seulement moi-même et Peta, mais aussi nos enfants, qui craignaient pour leur vie et luttent maintenant contre les séquelles.

« Personne ne devrait avoir à subir le genre de violence et de menaces proférées contre nous, et encore moins cela se passe dans une maison familiale – un endroit où tout le monde devrait se sentir en sécurité.

« Les objets pris sont simplement des biens matériels et notre priorité pour le moment est de nous assurer que nous nous remettons tous de l’incident en tant que famille, et nous savons que cela prendra probablement un certain temps. »

Des images de vidéosurveillance du groupe ont été publiées par la police d’Essex, qui a appelé toute personne se trouvant dans la région d’Ongar dans l’Essex entre 2 heures du matin et 2 h 40 du matin le 27 novembre à entrer en contact avec toute information potentiellement utile.

L’inspecteur-détective Tony Atkin pense que Cavendish a été délibérément pris pour cible après son accident lors de l’événement des Six jours de Gand en Belgique.

« Il est probable que les personnes qui ont volé ces objets tentent de les décharger pour des sommes d’argent considérables et j’exhorte quiconque se voit proposer ces objets de bien vouloir nous contacter – ce sont des biens volés », a-t-il ajouté.

« Si ces articles vous ont été proposés, veuillez nous contacter immédiatement. »