Mark Consuelos maintient la tradition d’Halloween en vie avec sa femme Kelly Ripa

Kelly Ripa et Mark Consuelos ont perpétué une drôle de tradition d’Halloween avec leurs costumes cette année. Avant l’épisode Halloween de vendredi de Live with Kelly and Ryan, les anciennes stars de All My Children ont posé pour une photo dans leurs costumes inspirés des années 40. Alors que les hommes de cette décennie portaient des pantalons plus amples, Consuelos ne l’a pas empêché de porter à nouveau des pantalons super serrés.

« Maman et papa viennent de rentrer des années 1940 pour vous rappeler de vous connecter aujourd’hui pour [Live Halloween] C’est hors de ce monde « , a écrit Ripa, ajoutant des emojis de pétard et de fusée. De nombreux adeptes de Ripa ont rapidement noté que l’étanchéité du pantalon de Consuelos n’était pas exactement exacte. se plaindre? » a écrit un fan. « C’est une tradition d’Halloween », a répondu Ripa, note PEOPLE.

Le commentaire de Ripa faisait référence à un partage de publication d’Halloween partagé l’année dernière, y compris une galerie de photos d’Halloweens passés. Une photo montrait Consuelos posant avec son ami Bruce Bozzi en costumes de police CHiPS. Les pantalons de Consulos étaient super serrés, inspirant de nombreux fans à plaisanter sur son « paquet » visible. « Divulgation complète, je pense que c’est définitivement une ombre qui provoque cet effet », a plaisanté Consuelos. « Ummmmm bébé, voyez-vous des ombres ? » Ripa a répondu. « Bien sûr, » ajouta Consulos.

Ripa a plaisanté sur la situation quelques jours plus tard lorsqu’elle a dévoilé leurs costumes 2020. D’abord, ils se sont déguisés en prince et princesse, puis en amoureux des zombies. « Un costumé comment ça a commencé, comment ça se passe, et j’ai recadré à l’entrejambe vous avez soif des seaux. Tous les trucs, pas de friandises », a écrit Ripa en légende du message.

Ripa et Consuelos sont mariés depuis 1996 et sont les parents de leurs fils Michael, 24 ans, et Joaquin, 18 ans, et de leur fille Lola, 20 ans. Avant que Michael n’apparaisse dans un épisode de Riverdale avec son père, il a déclaré à Entertainment Tonight que ses parents étaient son rôle. mannequins et ont parlé avec enthousiasme de leur relation. « Ce sont des objectifs relationnels à cent pour cent, et c’est bizarre parce que je suis avec eux depuis le plus longtemps », a déclaré Michael. « Pas un an après leur mariage, environ un an, puis je suis entré en scène. Donc nous avons en quelque sorte grandi ensemble, du moins c’est comme ça que je le vois. » Il a également ajouté qu’il essayait de « se conduire comme je le pense ».

Consuelos a joué le rôle de Hiram Lodge, le père de Veronica de Camila Mendes, sur Riverdale. Il a fait sa dernière apparition en tant que série régulière lors de la finale de la saison 5, lorsque les résidents de Riverdale l’ont exilé. « D’abord et avant tout, je tiens à remercier Roberto Aguirre-Sacasa pour cette incroyable opportunité », a déclaré Consuelos à Deadline plus tôt ce mois-ci. « Jamais auparavant jouer un personnage aussi mauvais ne s’était senti aussi bien. Un grand merci au fandom de Riverdale, à l’équipe brillante et à la distribution incroyable, que je considère comme chers amis et famille. »