Mark Cuban acquiert 30% d’ETH car il est «  le plus proche d’une monnaie réelle  »

Mark Cuban a récemment déclaré que le Bitcoin pourrait être une variété supérieure à l’or et a comparé les bons contrats d’Ethereum au boom net de la fin des années 1990.

Le milliardaire Mark Cuban pense qu’Ethereum est le plus gros problème que nous ayons pour apporter une vraie monnaie et considère le Bitcoin comme une variété plus forte de l’or.

Le copropriétaire de Shark Tank et Dallas Mavericks a créé les commentaires en tant qu’invité sur un épisode récent du podcast Delphi, où il a noté que l’expansion de DeFi et de NFT l’avait créé l’enthousiasme concernant la crypto. Il a expliqué que «les contrats intelligents et aussi le fait avéré qu’ils sont décentralisés» signifie qu ‘«il n’y a personne de responsable là-bas, la gouvernance est totalement différente. C’est ce qui a modifié le sport.

En fait, il a comparé l’événement des bons contrats d’Ethereum au boom net de la fin des années 90 et du début des années 2000:

«Lorsque le net a commencé à apparaître, vous avez commencé à voir ces applications susceptibles de perturber les choses qui se passaient dans le monde analogique, comme une fois que nous avons vérifié le streaming parce que je souhaitais me concentrer sur le basket-ball de l’Université d’État américaine, je ne pouvais du foin à la radio à Dallas.

Malgré l’optimisme de Cubain sur Ethereum, il a révélé que son portefeuille avait doublé la quantité de Bitcoin à Ethereum avec «60% Bitcoin, 30% Ethereum et 10% le reste».

Le propriétaire de Mavs ne fait pas de comparaison avec Bitcoin avec le boom net, car il le considère principalement comme un magasin utile. Il pense que Bitcoin peut être un investissement plus élevé que l’or:

«Avec Bitcoin, vous pouvez effectuer des transferts. ce qui était sympa. À droite. Et c’était vraiment un magasin qui valait la peine, ce qui était incroyable. c’est une plus grande variété d’or, c’est fantastique. Il prend de l’argent loin de l’or et vise à continuer. et c’est pourquoi je possède Bitcoin, mais c’est un problème, ce n’est pas extrêmement là où il se compare au net.

Le riche OMS a déclaré que je préférerais avoir des bananes »plutôt que Bitcoin en septembre 2019, a complètement modifié son air depuis lors. Cependant, il pourrait être plus préoccupé que ces commentaires ne le recommandent, quand il a tweeté au début de janvier de cette année: «J’ai encore de la crypto depuis les premiers jours de Coinbase. Je n’ai jamais vendu quelque chose. «

Bien que Cubain n’ait pas révélé ce qu’était «le reste» de son portefeuille, un peu pourrait bien être magistrat lorsque le capitaliste de Shark Tank a prévu un état des choses partout où un magistrat touche 1 $.

