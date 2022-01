Mark Cuban dit que BTC n’est pas et ne sera jamais une couverture contre l’inflation

L’homme d’affaires milliardaire américain Mark Cuban est venu critiquer Bitcoin (BTC / USD), affirmant que la crypto-monnaie phare ne peut pas servir de couverture contre l’inflation. Dans le même temps, les propriétaires des Dallas Mavericks ont déclaré que Dogecoin (DOGE / USD) est plus adapté aux paiements que BTC. Cuban a partagé ces sentiments à travers un tweet plus tôt dans la journée.

Faites maintenant une comparaison des performances sur 1 an. J’ai dit que Doge était bon pour les dépenses et meilleur qu’un billet de loterie. Vous pensez toujours que btc est une couverture contre l’inflation ? Ce n’est pas et ne le sera jamais. Doge/btc est plat depuis 30 jours. #maxisgonnamaxi #btcisdigitalgold – Mark Cuban (@mcuban) 11 janvier 2022

Essayant de prouver son point de vue, Cuban a demandé pourquoi quelqu’un dépenserait du BTC s’il croyait que c’était l’avenir. Il a en outre noté qu’investir dans DOGE signifie faire du shopping dans une communauté amusante. Cuban a fait l’éloge de DOGE et a déclaré qu’il existe de nombreux endroits pour le dépenser car il est similaire à un billet de loterie non périssable.

Le tweet de Cuban était une réponse à Preston Pysh, l’hôte du podcast Investors, qui a noté que le milliardaire avait pompé DOGE en mai 2021. Pysh a ajouté que DOGE est actuellement à 80% depuis que Cuba a fait l’éloge de la pièce.

Une position contradictoire sur BTC

Alors que Cuban prétend que BTC ne peut pas servir de couverture contre l’inflation, il convient de noter que sa position sur l’actif numérique est en conflit. Lors d’une interview avec le défenseur du BTC Anthony Pompliano, le milliardaire américain a déclaré qu’il est plus facile de commercialiser des bananes en tant que marchandise par rapport au BTC.

Il a ajouté qu’il pouvait toujours manger cette banane avant qu’elle ne pourrisse et obtenir du potassium pour son entraînement, ce qui implique que BTC n’avait aucune utilité.

Des mois plus tard, il est revenu sur sa vision baissière du BTC, affirmant qu’il s’agissait d’une meilleure religion financière que l’or. Il a contredit sa déclaration précédente, notant que BTC est facile à échanger, créer et stocker. Cuban a ajouté que BTC permet également le transfert de valeur localement et dans le monde.

Cette nouvelle intervient alors que BTC continue de rebondir après un marché baissier prolongé qui l’a vu se négocier à un niveau aussi bas que 39 796,57 $ (29 211,28 £) le 10 janvier. Au moment de la rédaction de cet article, la principale crypto-monnaie par capitalisation change de mains à 42 765,31 $ (31 390,38 £) après avoir gagné 3% au cours des dernières 24 heures.

En revanche, DOGE progresse de 5,09% sur la journée pour s’échanger à 0,1519 dollar (0,11 livre). La pièce meme a une capitalisation boursière de 19 896 427 226,00 $ (14 603 878 101,75 £), ce qui en fait la douzième plus grande crypto-monnaie.

Le post Mark Cuban dit que BTC n’est pas et ne sera jamais une couverture contre l’inflation est apparu en premier sur Invezz.