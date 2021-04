Mark Cuban dit que les NFT pourraient perturber les entreprises de signature électronique

Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks et partisan du Dogecoin, a déclaré que les jetons non fongibles pourraient avoir la capacité de perturber et même de transformer les industries traitant de la vérification d’identité numérique et des signatures électroniques.

Dans un épisode du podcast Unchained publié hier, Cuban a déclaré que «tout ce qui est basé sur la documentation» pourrait potentiellement être transformé par des jetons non fongibles, ou NFT. Le milliardaire a déclaré que les contrats intelligents pourraient déstabiliser des entreprises comme la société de technologie de signature électronique DocuSign.

«À l’heure actuelle, nous voyons un peu l’utilisation de contrats intelligents pour les NFT, mais ce ne sont vraiment que des preuves de concepts pour ce qui peut arriver dans les applications du monde des affaires comme l’assurance, les documents juridiques», a déclaré Cuban.

Bien que le propriétaire de Dallas Mavericks ait déclaré que l’industrie NFT dans son ensemble pouvait changer certaines industries, son implication se limitait personnellement à acheter les choses qu’il «aime regarder». Il est également un investisseur majeur derrière le marché Mintable.

Cuban a proposé d’utiliser des NFT avec des données du monde réel lors de matchs de basket-ball, affirmant que les fans de Mavericks pourraient détenir des jetons présentant des «faits saillants du premier trimestre» ou des événements avec le temps frappé sur la blockchain. D’autres dans l’espace crypto ont expérimenté des cas d’utilisation similaires, en géolocalisant le street art et en développant une technologie capable d’enregistrer et de crypter des données telles que la température, la qualité de l’air et le mouvement vers les NFT.

«Je pense qu’il y aura pas mal de gagnants [in the NFT industry]»A déclaré Cubain. «Probablement dans les 3 à 5 prochaines années, vous allez voir une énorme consolidation où il y a quelqu’un qui était à l’extérieur à la recherche ou quelqu’un qui est devenu plus grand que nous ne nous attendions pas à devenir grand et ils achètent les autres pour obtenir leur NFT base et attirez leurs clients. »

La déclaration représente apparemment un changement dans la position du milliardaire sur la technologie, étant donné qu’il avait déclaré en janvier que les évaluations dans l’espace NFT étaient gonflées et impliquaient que son implication était davantage une expérience.