Mark Cuban dit qu’il aime à la fois Dogecoin et BTC Crypto new media

L’investisseur et entrepreneur milliardaire Mark Cuban semble désireux de clarifier certains commentaires qu’il a récemment faits concernant Dogecoin, la quatrième plus grande crypto-monnaie au monde.

Mark Cuban cherche à clarifier l’air concernant Doge

Il y a quelques jours à peine, le milliardaire a déclaré qu’il estimait que Dogecoin était un excellent “moyen d’échange”. Il a également fait des louanges supplémentaires pour la pièce de monnaie populaire, mais il se tourne maintenant vers les médias sociaux pour clarifier certaines de ces déclarations. Sur Twitter, il a déclaré qu’il ne détenait pas nécessairement Dogecoin dans une position plus élevée que le bitcoin, bien qu’il aurait tort de déclarer qu’il n’a pas sa place dans le secteur financier.

Il dit:

Le point sur Doge qui manque aux gens est que les imperfections et la simplicité de Doge sont quelques-unes de ses plus grandes forces. Vous ne pouvez l’utiliser que pour faire deux choses : le dépenser ou le HODL. Les deux sont faciles à comprendre, et c’est bon marché à acheter. Cela en fait une communauté que tout le monde peut rejoindre et apprécier.

Dans un message séparé la semaine dernière, Cuban a expliqué :

La communauté Doge est la plus forte lorsqu’il s’agit de l’utiliser comme moyen d’échange.

Ces commentaires ont attiré l’attention d’Elon Musk, l’homme derrière Tesla et SpaceX. Musk est un grand fan de Doge depuis des années et, à un moment donné, il a même été dit qu’il deviendrait le prochain PDG de la devise, bien que cela ne revenait à rien. Quoi qu’il en soit, Musk a longtemps déclaré que Doge était une pièce que les investisseurs devraient prendre au sérieux, bien que de nombreux fans de bitcoins n’aient pas apprécié les commentaires de Cuba, affirmant qu’il n’y avait pas de moyen d’échange plus fort que le père de la crypto.

Cuban a depuis déclaré qu’il ne préférait pas Doge à BTC, car il pense qu’ils sont “complètement différents”, bien qu’il pense qu’il a une place de choix dans l’arène de la cryptographie et dans le cercle des investisseurs.

Un taureau récent ?

Il a également laissé entendre qu’il restait optimiste sur la pièce, même s’il estime également qu’il est difficile d’acheter, d’échanger ou de dépenser. Cependant, il le trouve néanmoins unique, affirmant :

C’est un moyen qui peut être utilisé pour l’acquisition de biens et de services.

Cuban est une figure intéressante dans le sens où, bien qu’il ait toujours joué un rôle dans le domaine de la cryptographie, son attitude haussière semble n’être apparue que récemment. Son équipe de basket-ball, les Dallas Mavericks, a été parmi les premières à autoriser les paiements BTC et crypto pour des articles tels que des marchandises liées à l’équipe et des billets d’événements, bien que Cubain lui-même ait parfois fait référence au bitcoin et à d’autres altcoins sous un jour négatif, allant même jusqu’à présent. quant à affirmer qu’il préférerait avoir des “bananes” au bitcoin et à préciser plus tard que la seule raison pour laquelle il autorisait le bitcoin pour les billets était parce qu’il savait qu’il y avait un public pour les paiements cryptographiques.

