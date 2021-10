Mark Cuban dit qu’il n’investira pas dans les ETF à terme Bitcoin ⋆ ZyCrypto

Publicité





Mark Cuban a révélé qu’il n’investirait pas dans l’ETF à terme bitcoin. L’investisseur en série déclare qu’il préférera « acheter directement » plutôt que d’investir dans un tel fonds négocié en bourse. Les lignes sont toutes tombées en place pour l’approbation du premier ETF bitcoin par la SEC.

Alors que les investisseurs sourient d’extase face au lancement très attendu d’un ETF à terme Bitcoin, Mark Cuban ne partage pas la même euphorie. Le milliardaire a déclaré qu’il préférait acheter et conserver l’actif plutôt que d’investir dans un produit à terme.

Pas de Bitcoin Futures ETF pour les Cubains

Mark Cuban est l’un des passionnés de bitcoin les plus en vue de ces dernières années, saisissant chaque occasion de vanter les vertus de l’actif. Cependant, malgré tout l’amour qu’il a pour Bitcoin, le propriétaire de Dallas Mavericks ne partage pas la même affinité avec le produit Bitcoin ETF qui vient d’être lancé.

Cuban a exprimé son opinion dans une interview avec ‘CNBC Make It’ où on lui a demandé s’il allait investir dans les ETF Bitcoin lors du lancement. « Non », répond-il. « Je peux acheter du Bitcoin directement. »

Sa réponse à la question peut être rationalisée par ses opinions précédentes sur Bitcoin. Mark Cuban a déclaré que le bitcoin est une « meilleure alternative à l’or, et cela va continuer ». Il a ajouté que sa croyance en la valeur de la crypto-monnaie est la raison pour laquelle il possède l’actif et ne l’a jamais vendu. Sa foi en Bitcoin se reflète dans la composition de son portefeuille. 60% de son portefeuille est alloué à Bitcoin tandis qu’Ethereum représente 30% et 10% est destiné à d’autres projets qui lui semblent attrayants.

Une des raisons de sa méfiance à l’égard de l’ETF à terme bitcoin est qu’il suit les contrats à terme et pourrait ne pas refléter le prix réel de BTC. Malgré cet inconvénient, il offre toujours aux investisseurs la possibilité de s’exposer aux crypto-monnaies sans posséder l’actif et sans avoir à passer par les tracas de la garde.

Le voyage vers les ETF Bitcoin

Cela a été une route longue et sinueuse vers les ETF Bitcoin qui a été jonchée d’une série de rejets de la SEC. Gary Gensler a laissé entendre que les demandes les plus susceptibles d’être approuvées étaient les FNB à terme, car ils offrent la plus grande protection aux investisseurs.

S’appuyant sur ses commentaires, une nouvelle vague de demandes a inondé le bureau de la SEC, plusieurs étant déposées en vertu de l’Investment Company Act de 1940 pour cocher toutes les cases réglementaires. Par conséquent. Vendredi, des informations circulant ont révélé que les cinq commissaires de la SEC se sont réunis pour délibérer sur la question et ont donné leur feu vert.

Le premier à être lancé a été considéré par les experts du secteur comme l’application de ProShares. ProShares avait déposé un prospectus modifié post-entrée en vigueur qui faisait allusion à un lancement définitif le 19 octobre.

Pourquoi est-ce important

La réticence de certains investisseurs à éviter les ETF à terme Bitcoin peut entraîner une vague de candidatures pour les ETF au comptant. Déjà, Grayscale est sur le point de soumettre une demande visant à convertir son Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin spot.

