Mark Cuban : « Dogecoin est la crypto la plus puissante en tant que moyen d’échange »

Dogecoin fait partie du top 10 des crypto-monnaies en un clin d’œil. Depuis, grâce à son boom causé par Elon Musk, le propriétaire de Tesla, de nombreux utilisateurs de crypto ont commencé à opter pour le mème de crypto-monnaie. Ainsi, nous continuons maintenant de voir des personnes concernées donner leur avis sur le fait que Dogecoin est le crypto le plus puissant en tant que moyen d’échange.

De plus, à la date actuelle, la capitalisation boursière de Dogecoin, selon CoinMarketCap, se négocie à 37 660 096,11 $. Cela le place dans le classement numéro 7 du top des crypto-monnaies. Être un prix et une croissance surprenante en seulement 1 an.

C’est pourquoi de nombreux analystes considèrent Dogecoin comme l’un des cryptos les plus puissants en tant que moyen d’échange.

Mark Cuban parie sur Dogecoin comme la crypto la plus puissante

Depuis qu’elle a commencé à accepter Dogecoin comme moyen de paiement pour les marchandises en mars, l’organisation Dallas Mavericks a enregistré des ventes substantielles avec Dogecoin. Ceci selon le propriétaire de l’équipe, Mark Cuban.

Aussi, dans un effort pour poursuivre sur cette lancée, Cuban a annoncé jeudi que l’organisation offrira des “prix spéciaux” pour ceux qui paient avec Dogecoin lors des soldes d’été des Mavericks.

Selon Mark Cuban, Dogecoin est le crypto le plus puissant en tant que moyen d’échange aujourd’hui. Source : CoinMarketCap

Il convient de mentionner que bien que Dogecoin ait été créé comme une blague et que ses créateurs n’aient jamais voulu qu’il soit pris au sérieux, Cuban dit qu’il a un cas d’utilisation unique par rapport aux autres crypto-monnaies. Eh bien, considérez Dogecoin comme le crypto le plus « fort ».

“C’est un moyen qui peut être utilisé pour acquérir des biens et des services”, a déclaré Cuban à CNBC Make It. “La communauté Doge est la plus forte lorsqu’il s’agit de l’utiliser comme moyen d’échange.”

Cuban ne parie pas seulement sur le mème de la crypto-monnaie

En avril, Cuban a tweeté que Dogecoin est la “monnaie unique” que les gens utilisent réellement pour les transactions, bien qu’il ait déjà dit que l’Ether est également utilisé comme monnaie numérique.

“Ethereum est une version numérique d’une monnaie”, a déclaré Cuban à Ellen DeGeneres en avril. Et puis vous avez Dogecoin, qui est tout simplement amusant. Mais la partie étrange est passée d’une blague crypto à quelque chose qui est en train de devenir une monnaie numérique.

Pour sa part, Cuban voit Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, plus comme une “version numérique de l’or” que comme une monnaie. En effet, les utilisateurs de crypto qui optent pour Bitcoin ont tendance à conserver leur participation à long terme. Et ils y voient un atout à apprécier.

Mais cela ne signifie pas que Bitcoin et Ether ne sont pas non plus utilisés comme monnaie. En juin, El Salvador est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Et maintenant, il peut être utilisé pour payer des biens et des services là-bas. Quelque chose que Dogecoin est loin de voir.

La communauté Bitcoin prévoit également l’adoption mondiale de la crypto-monnaie, mais les critiques disent qu’elle est trop risquée et volatile pour être utilisée comme monnaie.

Cependant, les experts financiers sont très sceptiques à l’égard des crypto-monnaies dans leur ensemble. Ceci en raison de sa nature spéculative. Et ils avertissent que les gens ne devraient investir que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre.

Dans le passé, Cuban a également admis que Dogecoin n’était pas le meilleur investissement, malgré ses perspectives haussières. Néanmoins, Cuban possède Dogecoin avec son fils de 11 ans, Jake, ainsi que des bitcoins et des altcoins comme Ether.

