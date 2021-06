Mark Cuban pense qu’il est facile d’évaluer Dogecoin. A-t-il raison ?

Mark Cuban, le propriétaire milliardaire des Dallas Mavericks, a récemment tweeté et écrit sur Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et investir dans des crypto-monnaies.

Selon Yahoo Finance, Cuban a écrit : « Il y a une concurrence incroyable. Tellement en fait que beaucoup, sinon la plupart, ne fonctionneront pas. Ils n’obtiendront pas assez d’utilisateurs ou ne généreront pas assez de frais pour réussir… La crypto est brutalement concurrentielle.

Il a poursuivi en disant: “[A]Toutes choses étant égales par ailleurs, je prends la crypto à chaque fois.

Cependant, c’est le tweet de Cuban que je m’interroge encore. Le 13 juin, le milliardaire a écrit : « Les entreprises de cryptographie ont plus de sens que vous ne le pensez et la valorisation des jetons est plus facile et plus logique que vous ne le pensez. Ce ne sont que des entreprises comme les autres, avec quelques avantages ÉNORMES. »

Grand partisan de Dogecoin, Cuban pense qu’il est facile d’évaluer la pièce et l’entreprise qui la sous-tend. A-t-il raison ? Voyons s’il est sur quelque chose ou s’il souffle simplement de la fumée.

La valeur du Dogecoin

Cuban pense que vous devez savoir pourquoi vous investissez avant d’acheter. Dogecoin n’est pas différent.

« Est-ce que vous investissez à cause d’une vidéo que vous avez vue sur TikTok, ou d’une vidéo que vous avez vue sur YouTube, ou qu’un ami vous a dit ? » Cuban a déclaré au Daily Beast dans une récente interview. « Ce ne sont pas de bonnes raisons. Une partie du plaisir d’investir consiste à faire les devoirs, à trouver des entreprises et à voir si c’est quelque chose avec lequel vous êtes d’accord et en quoi vous croyez.

Je suis tout à fait d’accord avec la déclaration de Cuban. Cependant, être d’accord ou croire en quelque chose est bien différent de savoir comment l’évaluer.

La plupart des analystes financiers agréés (CFA) terminent le programme de trois ans avec une solide compréhension de l’analyse d’évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF). Bob Pisani de CNBC a utilisé DCF dans un article de mars 2021 pour expliquer pourquoi les actions technologiques étaient plus durement touchées que les actions d’autres secteurs.

À l’époque, les investisseurs étaient effrayés par la hausse des taux d’intérêt. En conséquence, ils ont réévalué la capacité de leurs avoirs à générer une croissance future des flux de trésorerie.

Sur cinq ans, Pisani a montré que l’entreprise A, avec une croissance de ses flux de trésorerie de 0 %, n’a pas perdu autant de sa valeur actuelle qu’une entreprise technologique qui a augmenté ses flux de trésorerie de 10 % par an au cours de la même période.

“Les entreprises qui comptent sur la croissance future des flux de trésorerie courent un risque beaucoup plus grand à mesure que les taux augmentent, et c’est la partie du marché qui a vraiment généré les rendements du marché boursier”, a déclaré Peter Tchir, responsable de la stratégie macro chez Academy Securities, Mars. “C’est pourquoi certaines parties du marché, comme le Nasdaq 100, qui est riche en valeurs technologiques, sont beaucoup plus touchées que le Dow Jones Industrial Average, qui compte moins d’entreprises qui s’attendent à une croissance démesurée.”

Comment arriver à une valeur

Comment un modèle DCF peut-il être utilisé pour trouver une valeur intrinsèque pour les jetons Dogecoin ? Un article LinkedIn de 2018 contient quelques indices, dont une formule :

Valeur de la crypto-monnaie moins le service public actuel plus le PV (valeur actuelle) des services publics futurs

Parce que je ne suis pas un expert DCF – pas même proche – je ne peux pas dire si les arguments de l’auteur valent leur pesant d’or ou de poussière de charbon. Cependant, l’auteur croit sûrement que toutes les choses peuvent être résolues par les mathématiques.

Mais ils ont également une compréhension avancée de l’analyse de valorisation DCF. Cuban semble suggérer que vous pouvez attraper n’importe qui dans la rue, et ils seront en mesure d’évaluer Dogecoin jusqu’au centime.

Je suppose que c’est possible. Mais étant donné le peu de connaissances sur les facteurs qui influencent l’utilité d’une crypto-monnaie, j’ai du mal à croire que ce soit le cas. Cubain, que j’admire, a les ressources pour comprendre ce genre de choses. Le reste d’entre nous ne le fait pas.

L’évaluation de Dogecoin n’est pas si facile

Au fur et à mesure que les crypto-monnaies disparaissent, je pense en fait que l’utilité de Dogecoin en fait un futur gagnant possible. Les jetons qui offrent une utilité et pas seulement une réserve de valeur seront les crypto-monnaies dont nous parlons dans les cinq à 10 prochaines années.

En attendant, quiconque vous dit qu’il est facile d’évaluer les jetons est soit soufflant de la fumée, soit incroyablement malavisé. Quoi qu’il en soit, Mark Cuban semble être loin de la base dans ses opinions sur la valorisation des jetons. Et c’est dommage.

