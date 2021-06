Mark Cuban : “Personne ne veut aider Doncic comme moi”

Dallas Mavericks est à un tournant. Dans l’un de ceux qui, bien qu’exagérés, peuvent définir l’avenir d’une bonne série d’années. Il y a des mouvements, beaucoup de mouvements et, à l’horizon, un seul objectif : mieux encercler Luka Doncic. Le Slovène, pour la énième fois, a montré qu’il était désormais capable de gagner. Encore une fois, avec un inconfort physique entre les deux, avec un effort surhumain et des performances à retenir, mais sans prix. Chute au premier tour, devant le même bourreau, les Los Angeles Clippers, et perd une avance de 2-0. Depuis lors, les bureaux de franchise sont au centre de l’actualité. D’abord, il y a eu un article de Tim Cato et Sam Amick, sur ., pour secouer l’arbre. De lui, même si Haralabos Voulgaris, directeur du développement et de la recherche quantitative, était signé, Donnie Nelson, directeur général, et Rick Carlisle, coach, se sont brouillés. Dans les deux cas, avec une longue histoire dans l’institution et faisant partie de son époque la plus brillante. Après les départs, heure d’arrivée. D’abord Dirk Nowitzki, en tant que conseiller, puis Jason Kidd, qui sera le prochain à siéger sur le banc texan. Un non-stop avec deux dénominateurs communs : Doncic, comme but ultime de toutes les décisions, et Mark Cuban, qui est celui qui les prend.

Tout au long de ce processus, le propriétaire de la franchise ne s’est pas caché. Après chaque mouvement, une nouvelle déclaration. Après le départ de Nelson, il a déclaré qu’il s’agissait d’une décision prise par les deux parties (ce qui a ensuite été nié dans The Atheltic) et après celle de Carlisle, il était désolé, faisant appel à la fois aux réalisations sportives et aux relations personnelles. En l’absence de confirmation officielle du débarquement de Kidd, il fait désormais le point sur tout ce qui se passe au sein de son entité, ce qui est beaucoup. “Croyez-moi, personne ne veut aider Luka comme moi. De quoi avons-nous besoin ? La vérité est que nous avons besoin d’un deuxième buteur. Il n’y a aucun doute là-dessus”, résume-t-il dans le domaine sportif.

À venir, Dallas a plusieurs grandes décisions à prendre. Doncic, sauf surprise capitale, signera une prolongation de plus de 200 millions de dollars en cinq ans, à compter de la saison 2022-2023. À partir de cette base, les pièces peuvent être montées de plusieurs manières dans le puzzle. Tim Hardaway Jr., le principal soutien de Luka dans ces séries éliminatoires, sera un agent libre. Le perdre ou le garder est l’une des décisions importantes, car cela peut nécessiter une ingénierie salariale qui touche d’autres fronts. Refuser l’option d’équipe sur Cauley-Stein, faire dire non à Josh Richardson à son… Jalen Brunson, quant à lui, pourrait être un agent libre en 2022, étant également l’un des plus gros atouts aujourd’hui. Et donc un cas après l’autre. Un dilemme après l’autre.

Kristaps Porzingis en fait également partie, mais avec peu de marge de manœuvre. Ce n’est pas la deuxième épée qui était attendue. Avec lui, avec Doncic, l’intention était de former un duo pour marquer une époque, au moins, pour diriger l’équipe dans le présent et le futur les plus immédiats, mais il est loin derrière. D’abord en raison de blessures, qui ont empêché de nombreuses minutes partagées sur la piste ; puis vint le manque de performance dans les moments décisifs. Au milieu, des rumeurs de possibles frictions entre les deux stars. Cuban parle aussi de lui, avec des mots difficiles à interpréter, un peu cryptiques, gentils, directement, avec le joueur, mais avec des descriptions sportives qui, indirectement, peuvent laisser plus de doutes. “Je pense que les gens ont été injustes envers KP (Kristaps Porzingis). KP est ce qu’il est. Nous n’avons jamais pensé que notre besoin d’un deuxième buteur était aussi grand qu’il l’est vraiment. Nous pensions que nous avions besoin de plus de défense et que cela équilibrerait les choses… Maintenant, Tim Hardaway a fait un excellent travail en émergeant comme un catch-and-shoot et a même amélioré son jeu au-delà du dribble, mais nous devons nous améliorer là-bas. Et c’est ce qu’on va chercher cet été”, explique Mark. Porzingis a actuellement 101 millions de dollars signés pour les trois prochaines saisons., avec option joueur dans le dernier. A peine, les mouvements le traversent.

Avec cette carte, les Mavericks commencent donc leur été, avec l’intention de trouver de nouvelles pièces qui accompagnent le joueur slovène, mais avec très peu de marge dans leur espace salarial. Pour le moment, en attendant l’arrivée du nouveau directeur des opérations et avec Jason Kidd en attente de l’annonce officielle. Tous deux, en principe, auront beaucoup à dire dans cette mini reconstruction, qui ne peut pas passer par beaucoup de joueurs, car elle est pratiquement irréalisable, mais qui peut être décisive. “Comment obtenir une star qui peut créer ses propres clichés pour que la responsabilité ne soit pas entièrement celle de Luka?”, Cuba se termine. La question à un million de dollars.