DéFi

Mark Cuban plaide pour le rôle de DeFi dans la construction de l’avenir de la banque

Mark Cuban, le milliardaire et passionné de crypto-monnaie, a poursuivi sa campagne pour soutenir les crypto-monnaies de toutes les manières possibles.

Comme le propriétaire de Dallas Mavericks a l’habitude de le faire, il a une fois de plus soutenu la finance décentralisée (DeFi) comme une alternative viable au système bancaire mondial traditionnel,

La commodité gagne à chaque fois

Plus tôt cette semaine, Cuban a participé à l’un de ses monologues habituels sur les réseaux sociaux, où il a vanté la simplicité de DeFi par rapport aux processus complexes et bureaucratiques utilisés par les plus grandes banques. Comme l’a expliqué Cuban, DeFi facilite les processus financiers comme les prêts et les emprunts.

Bien que le processus de demande de prêt auprès d’une banque traditionnelle puisse être fastidieux, n’importe qui peut obtenir un protocole DeFi et obtenir un prêt en quelques minutes.

Un autre avantage que Cuban a souligné avec DeFi est que n’importe qui peut jouer le rôle d’une institution. Les personnes disposant d’un capital suffisant peuvent accorder des prêts dans le confort de leur foyer et recevoir des intérêts, que ce soit par le biais de paiements directs ou de jalonnement.

Le milliardaire a ajouté qu’il ne pensait pas que DeFi finirait par mettre fin aux banques – parce que les banques, comme il l’a dit, ne sont pas stupides. Cependant, il a partagé sa conviction que DeFi perturberait l’espace bancaire. L’évolution pourrait voir les banques entrer dans DeFi ou l’intégrer d’une manière ou d’une autre. Mais DeFi aura un rôle majeur à jouer dans le fonctionnement des banques à l’avenir.

Un appel à la réglementation

Cuban est connu pour équilibrer son optimisme quant à la croissance de la cryptographie et de DeFi avec sa conviction que la réglementation est importante. En juin, le milliardaire a fait sensation en appelant à une réglementation stablecoin et DeFi.

À l’époque, Cuban avait été victime du repli d’Iron Finance. Le protocole DeFi a été victime d’une « ruée bancaire historique », qui a fait chuter le prix de son stablecoin. En conséquence, le jeton TITAN d’Iron Finance a perdu près de 100 % de sa valeur et le protocole lui-même a été contraint de s’arrêter.

S’adressant à Bloomberg après l’incident, Cuban a expliqué que les pièces stables auraient besoin d’une meilleure réglementation à l’avenir. Le milliardaire s’est reproché de ne pas avoir fait suffisamment de recherches sur Iron Finance, mais a ajouté que la réglementation serait le meilleur moyen pour les projets de prospérer et d’influer sur le changement.

Malgré les critiques de nombreux acteurs de l’industrie, Cuban est resté convaincu que la réglementation sera le meilleur moyen de faire avancer les espaces crypto et DeFi.

En plus de son appel réglementaire, Cuban a récemment demandé que le gouvernement et les agences de réglementation financière adoptent une base de preuve d’autorité pour la surveillance cryptographique. Dans un tweet, Cuban a expliqué qu’il serait ouvert à la réglementation de la cryptographie tant qu’elle peut être créée sur la base des lois existantes sur la fraude.

Le milliardaire a ajouté que les lois cryptographiques idéales auraient besoin d’une identité et d’une preuve d’autorité. De cette façon, la réglementation peut atteindre son objectif d’encourager l’innovation et de protéger les investisseurs. Bien que cela réduise la confidentialité et l’anonymat des crypto-monnaies, Cuban pense qu’il s’agit d’un compromis sain pour la clarté et la stabilité réglementaires que le marché de la crypto obtiendrait.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.