Mark Cuban possède 30% d’ETH parce qu’il est «  le plus proche d’une vraie monnaie  »

Le milliardaire Mark Cuban pense qu’Ethereum est la chose la plus proche que nous ayons pour être une vraie monnaie et considère le Bitcoin comme une meilleure alternative à l’or.

Le copropriétaire de Shark Tank et de Dallas Mavericks a fait ces commentaires en tant qu’invité sur un épisode récent du podcast Delphi, où il a noté que la croissance de DeFi et de NFT l’avait rendu enthousiasmé par la crypto. Il a expliqué que «les contrats intelligents et le fait qu’ils soient décentralisés» signifie «qu’il n’y a personne en charge là-bas, la gouvernance est complètement différente. C’est ce qui a changé le jeu. »

En fait, il a comparé le développement des contrats intelligents d’Ethereum au boom Internet de la fin des années 90 et du début des années 2000:

«Quand Internet a commencé à se produire, vous avez commencé à voir toutes ces applications qui pouvaient perturber les choses qui se passaient dans le monde analogique, comme lorsque nous avons regardé le streaming parce que je voulais écouter le basketball de l’Université de l’Indiana, je ne pouvais pas le faire à la radio. à Dallas. »

Malgré l’optimisme de Cuba sur Ethereum, il a révélé que son portefeuille avait doublé la quantité de Bitcoin à Ethereum avec «60% de Bitcoin, 30% d’Ethereum et 10% du reste.

Le propriétaire de Mavs ne fait pas de comparaison avec Bitcoin avec le boom Internet, car il le considère principalement comme une réserve de valeur. Il pense que Bitcoin est une meilleure alternative d’investissement à l’or:

«Avec Bitcoin, vous pouvez effectuer des transferts. Et c’était génial. À droite. Et c’était une valeur de magasin et c’était génial. C’est une meilleure alternative à l’or, ce qui est phénoménal. Il enlève de l’argent à l’or et cela va continuer. Et c’est pourquoi je possède Bitcoin, mais c’est une chose, ce n’est pas vraiment là où ça se compare à Internet. »

Le milliardaire qui a déclaré que je préférerais avoir des bananes »plutôt que Bitcoin en septembre 2019, a complètement changé d’avis depuis. Cependant, il a peut-être été plus impliqué que ces commentaires ne le suggèrent, après avoir tweeté au début de janvier de cette année: «J’ai toujours des crypto-monnaies des débuts de Coinbase. Je n’ai jamais rien vendu.

Je ne pense pas que les gens se rendent compte que j’essaye de tester et d’utiliser tout cela depuis des années. J’ai toujours la crypto des premiers jours de coinbase. Je n’ai jamais rien vendu – Mark Cuban (@mcuban) 12 janvier 2021

Bien que Cuban n’ait pas révélé ce qu’était «le reste» de son portefeuille, une partie pourrait être Doge après que l’investisseur Shark Tank ait prévu un scénario où Doge atteindrait 1 $.