Mark Cuban souligne qu’Ethereum présente de nombreux autres avantages en tant qu’alternative d’investissement

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les mots de Cuba arrivent à un moment où Ethereum approche les 3 800 $ l’unité, ceci au milieu des attentes de l’arrivée de l’ETH 2.0.

***

Les investisseurs milliardaires et propriétaire de l’équipe de basket-ball des Dallas Mavericks, Mark Cuban, ont récemment assuré qu’il voyait une plus grande valeur dans Ethereum (ETH) en tant qu’investissement dans le vaste catalogue de crypto-monnaies existant actuellement.

Ethereum comme une bonne alternative d’investissement

Cela a été révélé par Cuban lors d’une interview menée par CNBC, où le milliardaire a parlé de ses investissements dans l’espace des crypto-monnaies et a partagé quelques suggestions avec les personnes intéressées. Là, il a classé la deuxième devise avec la capitalisation boursière la plus élevée comme l’une des meilleures alternatives en termes d’investissement.

À cet égard, Cuban a déclaré :

« En tant qu’investissement, je pense qu’Ethereum a plus d’avantages. »

Il a ensuite ratifié cette position, déclarant qu’il était très désolé de ne pas être entré sur le marché de la crypto-monnaie auparavant, mais qu’il investit maintenant activement dans la crypto-monnaie, c’est pourquoi il maintient l’ETH dans son portefeuille d’investissement ainsi que d’autres monnaies numériques sur lesquelles il a également a de bonnes perspectives.

Autres options d’investissement

En plus de qualifier Ethereum de bonne option et de maintenir qu’il aura une bonne tendance à la hausse pour l’avenir, Cuban a également inclus Bitcoin dans le groupe, réitérant qu’il était « meilleur or que l’or lui-même ».

Une autre crypto-monnaie qui a également été exprimée favorablement était Dogecoin (DOGE), la pièce emblématique décrite comme un memecoin par les critiques et les passionnés, qui souligne qu’elle a beaucoup de valeur comme point de départ pour tous ceux qui veulent faire leurs premiers pas dans l’espace des crypto-monnaies. Rappelons que le milliardaire perçoit la crypto-monnaie comme une bonne alternative pédagogique, qu’il a utilisée de manière didactique avec son fils afin qu’il puisse en savoir plus sur ces actifs.

Comparant Ethereum à Dogecoin, Cuban a insisté sur le fait que ce dernier fonctionne mieux comme mécanisme de paiement pour les produits et services. À cet égard, il a souligné que bien que l’éther soit ce qui se rapproche le plus d’une monnaie réelle, de nombreuses personnes sont enclines à effectuer des paiements avec DOGE.

La croissance d’Ethereum

Les commentaires de Cuba surviennent alors qu’Ethereum approche les 3 800 dollars par unité, face aux attentes élevées des investisseurs et des passionnés de monnaie numérique.

Pour les performances des dernières 24 heures, Ethereum a été précisément l’une des devises avec la meilleure évolution au cours de cette période, augmentant de plus de 7% par rapport à hier.

Pendant ce temps, les attentes grandissent quant à l’arrivée des prochaines mises à jour d’Ethereum 2.0, une nouvelle version pour le réseau qui résoudrait les problèmes d’évolutivité et les coûts d’exploitation élevés.

Selon les développeurs de la Fondation Ethereum, si tout se passe comme prévu, nous pourrions voir les prochaines implémentations du nouveau réseau fin 2021 ou début 2022.

Lecture recommandée

Source : CNBC, Bitcoiniste

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Nicole Design pour DiarioBitcoin