Mark Cuban soutient l’écosystème crypto et dénonce les mesures promues par le Sénat américain

À cet égard, Cuban assure que de telles mesures pourraient nuire à l’écosystème des monnaies numériques et à la technologie Blockchain, donc promouvoir cette proposition équivaudrait à entraver l’innovation apportée par le secteur.

L’investisseur milliardaire et propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a récemment pris la parole pour exprimer son rejet des mesures promues par le Sénat américain, qui menacent la croissance de l’écosystème Bitcoin et des monnaies numériques au niveau local.

Cuban souligne les menaces contre l’innovation dans l’espace des crypto-monnaies

Au milieu du rejet manifeste de personnalités influentes au sein de cet écosystème, Cuban n’était pas loin derrière et a également consacré quelques déclarations pour montrer son soutien à l’écosystème des monnaies numériques, assurant que le paquet complet tel que proposé par le gouvernement américain. fortes répercussions sur le secteur des crypto-monnaies.

À cet égard, Cuban a commenté :

« Éteindre ce moteur de croissance équivaudrait à arrêter le commerce électronique en 1995 parce que les gens craignaient la fraude par carte de crédit. Ou réglementer la création de sites internet parce que certaines personnes pensaient au départ qu’ils étaient compliqués et ne comprenaient pas ce que cela signifiait.”

Pour Cuba, la comparaison est due à l’innovation apportée par l’utilisation de la technologie Blockchain et des crypto-monnaies, précisément parce que de nombreuses entreprises du secteur génèrent des cas d’utilisation importants, comparables au potentiel technologique qui a entraîné le développement d’Internet.

Passionné de Bitcoin et de crypto-monnaie

Depuis plusieurs mois maintenant, Cuban est l’un des fervents partisans et défenseurs de l’espace de la monnaie numérique, caractérisé par ses fréquents commentaires en faveur de l’adoption et de l’utilisation à la fois du Bitcoin et des principales crypto-monnaies et de leur technologie sous-jacente.

Peut-être que le jour où Cuba s’est rangé davantage du côté des autorités et a exigé des réglementations plus strictes, c’est lorsqu’il a eu une mauvaise expérience avec un protocole DeFi, TITAN d’Iron Finance, qui s’est effondré après les ventes massives que le jeton a enregistrées au cours d’une journée d’opérations. À cette époque, l’amateur de crypto-monnaie a demandé aux autorités de superviser légalement les propositions dans l’espace de la finance décentralisée, précisément parce que les investisseurs sont les plus touchés chaque fois que quelque chose se produit.

Sinon, Cuban est devenu très populaire pour son soutien répété à Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. Il associe la principale crypto-monnaie comme un substitut numérique au marché de l’or, tandis que Dogecoin considère qu’il s’agit d’une bonne proposition pédagogique pour s’initier à l’utilisation des devises numériques, bien qu’il ait rapidement réussi à ouvrir l’espace d’un point de vue commercial.

