Mark Cuban s’ouvre sur l’avenir de la crypto-monnaie (exclusif)

Mark Cuban est un grand défenseur de la crypto-monnaie. L’une des choses que fait le propriétaire de Dallas Mavericks est d’inviter deux étudiants à un jeu Mavericks et de les surprendre avec un « Bitcoin Toss » où ils peuvent gagner 23 000 $ en Bitcoin. Mais la crypto-monnaie sera-t-elle la principale source de monnaie dans un avenir prévisible ? PopCulture.com a rencontré Cuba par e-mail, qui a révélé où il envisageait la crypto-monnaie au cours des 10 prochaines années.

« Plus que les devises, je considère que les contrats intelligents exécutés sur des réseaux basés sur Blockchain ont un impact aussi important sur les affaires qu’Internet », a déclaré Cuban à PopCulture. Cuban a également révélé pourquoi la crypto-monnaie est devenue très populaire. « Tout le monde peut participer », a expliqué Cuban. « Mon fils et moi avons échangé Dogecoin alors qu’il était sous un sou. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire avec des actions.

« De plus, il y a beaucoup plus de communauté autour de la crypto qu’il n’y en a avec les actions. Lorsque les communautés se forment avec des actions, comme nous le disons avec Gamestop et AMC, elles sont souvent ridiculisées. Meme crypto est censé concerner la communauté et c’est un moyen peu coûteux et amusant pour en savoir plus sur la crypto.

En octobre, Cuban et le PDG de la plate-forme crypto, Steve Ehrlich, ont partagé leurs conseils sur la façon de se lancer dans la crypto-monnaie. Cuban a déclaré, par Bitcoin.com: « Vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour apprendre. Ce n’est pas comme le marché boursier où il est presque impossible, sauf sur quelques plateformes, de dépenser 10 $ et de commencer. Cubain a également prévenu : « Vous dépensez votre argent, alors soyez toujours prudent. Mais l’autre chose, regardez, il y a des investissements. Des choses comme Shiba Inu [SHIB] et Dogecoin [DOGE], ce ne sont pas des investissements. »

Le Bitcoin Toss aura lieu samedi avec deux étudiants – Jill B. et Kaitlyn O – et sera parrainé par le Dr Pepper. Lorsque PopCulture a posé des questions sur l’événement, Cuban a déclaré: « Dr.Pepper a lancé le premier Bitcoin Toss annuel cette année comme un moyen de s’appuyer sur son programme de distribution de frais de scolarité établi, et cela m’a semblé naturel en tant que défenseur de la crypto-monnaie. » Cuban a également partagé les conseils qu’il donnerait aux étudiants comme Jill et Kaitlyn une fois diplômés de l’université et entrés dans le monde réel.

« Soyez un apprenant tout au long de la vie, a déclaré Cuban. « Au fur et à mesure que vous apprenez de nouvelles choses, trouvez les choses que vous aimez faire et soyez excellent dans ces domaines. C’est la base des grandes entreprises. »