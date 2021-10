Mark Cuevas de Love Is Blind attend le bébé n°2 avec sa fiancée

Marc Cuevas a encore plus de raisons d’attendre avec impatience 2022.

Le vendredi 22 octobre, la star de télé-réalité de Love Is Blind a confirmé à E! News que lui et sa fiancée Aubrey Rainey attendent leur deuxième enfant ensemble.

Il y a près de six mois, Mark et Aubrey ont accueilli leur premier enfant ensemble, un petit garçon nommé As Antoine. Mark a écrit dans l’annonce de naissance: « Heureux est un euphémisme. Après 19 heures de travail, Aubrey a accouché de notre magnifique petit garçon et les mots ne peuvent décrire toutes les émotions que nous avons ressenties au cours des dernières 24 heures. Il est en sécurité, en bonne santé et a celui de sa mère. le sourire! «

Et bien qu’Ace soit encore très jeune, le couple a confié à People qu’il était ravi d’avoir deux enfants de moins de deux ans. Ils ont jailli: « Nous sommes ravis qu’Ace grandisse avec un frère si proche et nous sommes ravis de continuer à agrandir notre famille et de rencontrer notre prochain bébé Cuevas en mars 2022. »