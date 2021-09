Mark Duplass sur The Morning Show Season 2 et le genre de film Marvel ou DC qu’il aimerait faire ⋆ 10z viral

Avec L’émission du matin maintenant en streaming de nouveaux épisodes sur Apple TV +, j’ai récemment parlé avec Marc Duplass sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la saison 2 de la série dramatique primée aux Emmy Awards. Au cours de l’interview, il a parlé des nombreuses choses dont traite la saison 2, de ce que les fans seraient surpris d’apprendre sur la réalisation de la série, si son scénario était modifié lorsqu’ils ont retravaillé le script en raison de COVID, ce que c’est que de filmer la charge émotionnelle scènes avec Jennifer Aniston, ses réflexions sur Alex Levy (le personnage d’Aniston), et plus encore. De plus, il parle d’être en Jean Cassavetes mode parce qu’il utilise l’argent qu’il gagne en jouant pour financer ses propres films et veut faire un film Marvel ou DC qui se concentre sur les relations interpersonnelles.

Si vous n’avez pas vu la bande-annonce, The Morning Show Season 2 reprend après les événements explosifs de la première saison, en tant que co-animateur Alex Levy ( Aniston) et nouveau co-animateur Bradley Jackson (Reese Witherspoon) venait de rendre public l’histoire du réseau d’enterrer les comportements inappropriés et les abus de certains de ses employés les plus loués comme Mitch Kessler (Steve Carell) et Fred Micklen (Tom Irwin). Dans la deuxième saison, UBA a du mal à trouver sa place alors qu’un nouveau virus se propage lentement dans le monde.

Le Morning Show met également en vedette Nestor Carbonell, Hassan Minhaj, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, et Marcia Gay Harden. Rejoindre le casting pour la saison deux sont Greta Lee en tant que Stella Bak, une prodige du monde de la technologie qui a rejoint l’équipe de direction d’UBA ; Ruairi O’Connor comme Ty Fitzgerald, une star de YouTube intelligente et charismatique ; Minhaj dans le rôle d’Eric Nomani, un nouveau membre de l’équipe Morning Show ; Lauréat d’un Emmy Award Hollande Taylor comme Cybil Richards, la présidente avisée du conseil d’administration de l’UBA ; Tara Karsian comme Gayle Berman, productrice de nouvelles ; Valérie Golino comme Paola Lambruschini, une documentariste ; et, lauréat d’un Emmy et SAG Award Julianna Margulies comme Laura Peterson, une présentatrice de nouvelles UBA.

Regardez ce qu’il avait à dire dans le lecteur ci-dessus et ci-dessous, c’est exactement ce dont nous avons parlé.

Marc Duplass

S’il pouvait obtenir le financement pour n’importe quel projet, que ferait-il et pourquoi ? Comment il est en mode John Cassavetes en utilisant l’argent qu’il gagne en jouant pour financer ses propres films. Comme il aimerait faire un film Marvel ou DC et se concentrer sur les relations interpersonnelles avec cinq grands décors d’action. Quand a-t-il appris qu’il revenait pour la saison 2 ? Pense-t-il qu’Alex (Aniston) est une bonne personne, une mauvaise personne, ou cela dépend-il du jour de la semaine ? Comment est-ce de filmer les scènes chargées d’émotion avec Jennifer Aniston ? Que pense-t-il que les fans seraient surpris d’apprendre sur la réalisation de la série? Comment la saison 2 donne à tout le monde un bon arc narratif. Son scénario a-t-il changé du tout à cause de COVID et a dû retravailler les scripts ?

