Mark Gurman : Apple a testé le Touch ID à l’écran mais il ne sera pas présenté sur l’iPhone 13

Lorsque la pandémie a commencé, beaucoup espéraient qu’Apple ramènerait Touch ID à ses derniers iPhones, car Face ID s’est avéré moins efficace dans un monde portant des masques. Lorsque l’iPhone 12 est arrivé, il est devenu évident que nous devrons peut-être tous attendre l’iPhone 13 pour obtenir une telle fonctionnalité.

Eh bien, une autre année s’est écoulée et, selon Mark Gurman de Bloomberg, il ne semble pas que cette année soit l’année non plus.

Dans la dernière newsletter Power On, Gurman reconnaît que la société a testé des écrans qui pourraient ramener Touch ID aux modèles d’iPhone haut de gamme. Cependant, le journaliste doute qu’ils reviendront un jour au dernier et au meilleur de Cupertino.

Gurman va encore plus loin en disant que Touch ID pourrait ne jamais revenir sur l’iPhone phare et que la société continuera à se concentrer sur l’amélioration de sa technologie Face ID.

Gurman pense que l’avenir de l’authentification sur iPhone sera l’une des deux options suivantes :

Face ID sur les téléphones bas de gamme de l’entreprise en l’état (pensez à l’iPhone SE) Face ID intégré à l’écran des téléphones phares de l’entreprise (pensez à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Pro)

“Bien qu’Apple ait testé l’ID tactile à l’écran pour les prochains iPhones phares, il ne fera pas l’affaire cette année. Je pense qu’Apple mise sur Face ID pour ses iPhones haut de gamme et son objectif à long terme est de implémenter Face ID dans l’affichage lui-même.”

Ainsi, alors que certains espéraient que Touch ID ornerait l’affichage de la gamme iPhone 13, il semble que nous devions peut-être attendre… pour toujours.

Cela dit, Apple a apporté des améliorations notables à l’utilisation de Face ID avec un masque. En plus de demander plus rapidement un mot de passe lorsqu’un masque est détecté, la société a également ajouté la possibilité de déverrouiller le téléphone si vous portez votre Apple Watch.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 13 lors d’un événement virtuel en septembre. La société devrait également lancer un nouvel iPad, une Apple Watch Series 7 et des AirPod de 3e génération.