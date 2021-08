Mark Gurman : Mac mini repensé avec processeur M1X et plus de ports à venir « dans les prochains mois »

in

Le Mac mini, qui a l’impression de recevoir un peu d’amour, pourrait recevoir un autre coup de pouce.

Selon la dernière newsletter Power On de Mark Gurman, Apple s’apprête à dire au revoir au monde d’Intel pour le Mac mini avec sa prochaine version. Le journaliste pense que le prochain Mac mini sera doté d’un tout nouveau design qui non seulement optera pour le processeur “M1X” attendu, mais comportera également plus de ports que la génération actuelle.

Gurman dit que le nouveau Mac mini pourrait sortir “dans les prochains mois”.

L’automne dernier, dans le cadre de son trio de Mac initiaux pour passer aux puces Apple Silicon, la société a mis à jour l’ancienne conception Mac mini avec le processeur M1. Le Mac mini est utilisé pour des tâches plus basiques comme le streaming vidéo, mais de nombreuses personnes l’utilisent comme machine de développement de logiciels, comme serveur ou pour leurs besoins de montage vidéo. Apple le sait, alors il a conservé le modèle Intel. Eh bien, attendez-vous à ce que cela disparaisse dans les prochains mois avec un Mac mini M1X haut de gamme. Il aura un design mis à jour et plus de ports que le modèle actuel.

La dernière prédiction de Gurman correspond à son propre rapport en mai, qui prévoyait également que la nouvelle génération comprendrait la puce M1X qui devrait également être livrée avec les modèles Macbook Pro redessinés. Jon Prosser a également rendu compte du nouveau design potentiel avec quelques rendus de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau Mac mini.

Apple a également travaillé sur une version plus puissante du Mac mini (nom de code J374) avec la même puce que le prochain MacBook Pro. Il devrait avoir quatre ports par rapport à la paire disponible sur la version bas de gamme actuelle et se situer au-dessus du Mac Mini d’entrée de gamme actuel.

La prédiction de Gurman semble probable, surtout lorsqu’il s’agit d’une refonte. Mis à part le lancement initial de la puce M1, chaque modèle de Mac qui a ou devrait arriver plus tard devrait également être doté d’une refonte rendue possible par l’efficacité du nouveau processeur.

Apple devrait lancer les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces cet automne.

