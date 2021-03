TRIXTER le batteur Mark « Gus » Scott s’est à nouveau défendu contre les commentaires sévères de ses camarades de groupe, insistant sur le fait qu’il avait été « incité » à prendre des mesures afin de protéger et de promouvoir le TRIXTER marque.

Tous les deux TRIXTER guitariste Steve Brown et bassiste PJ Farley ont critiqué Scott lors d’entretiens récents, avec Steve disant que le batteur est sur « la liste de merde au-delà de toute croyance » avec le reste du groupe, tandis que P J comparait le fait d’être dans un groupe avec Mark à posséder un chien désobéissant. «Parfois, vous laissez le chien sans laisse et il va simplement courir au milieu de la rue – ce n’est pas bon», a-t-il déclaré.

Demandé par Perdre du temps avec Jason Green pour expliquer ses différences avec ses camarades de groupe, Scott dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y a toujours eu deux camps au sein du groupe. Ça n’a pas toujours été aussi mauvais qu’aujourd’hui. Peter [Loran, vocals] et j’étais toujours très proche, et P J et Steve étaient toujours très proches. Je veux dire, nous étions tous collectivement très, très proches. Nous étions une famille, et ce n’est pas une connerie; c’est pour de vrai. Nous avons littéralement grandi ensemble. P J, à 15 et 16 ans, conduisait ma voiture parce que je voulais qu’il réussisse son examen de conduite. À ce niveau, mec. Je connais ces gars depuis plus de 35 ans. Nous avons donc vécu beaucoup de choses, et nous avons vécu des choses à travers le monde, des choses comme les gens ne connaîtront jamais. Nous avons donc traversé des très, très hauts et des très, très bas tous ensemble. Nous connaissons chacun des secrets profonds et sombres l’un sur l’autre. Et c’est quelque chose de beau – c’est vraiment le cas. Et, malheureusement, plus récemment, il est devenu plus laid. «

Concernant quoi marron est « en colère » contre lui pour, Scott a déclaré: « Ce dont cela découle, c’est quelque chose, je pense, qui a commencé il y a longtemps. Et ce sont des conneries non résolues qui ont empiré de plus en plus, puis sont devenues incontrôlables. Cela a commencé petit dans le sens où il y avait deux idéologies à l’intérieur. le groupe sur la façon de diriger le groupe. Quand nous avons eu des opportunités comme nous l’avons fait la deuxième fois… Quand nous sommes sortis pour la première fois [after our comeback], nous avons fait trois spectacles en un an; Je pense que l’année suivante, nous en avons fait cinq. Lorsque vous avez 52 week-ends et [you’re plotting] un grand retour et la presse est favorable et les gens vous lancent des contrats de disques et vous atteignez le n ° 56 sur iTunes, l’idée de jouer 20 spectacles en un an, pour moi, cela m’a semblé être une opportunité de saisir que personne d’autre ne voulait vraiment partager l’idée. C’est là que je pense que les choses ont commencé, et personne ne voulait en parler. C’est un problème – dans n’importe quelle entreprise.

« Il est arrivé à un point où j’ai pris des mesures, et j’étais un peu un connard à ce sujet », a-t-il admis. « Mais mes actions ont certainement été incitées – à passer à l’action. Et ça l’a un peu pris dans le dos, et il s’est vraiment fâché contre moi. »

Scott a déclaré qu’il «hésitait à donner tous les détails» de son désaccord avec marron, mais a affirmé qu ‘ »il y avait une attitude dictatoriale qui [Steve] avait, et il n’était pas exactement assis sur le trône. Et je pense qu’il a été offensé à l’idée que j’ai fait une grève à sa position, et cela l’a pris un peu myope. «

On lui a demandé s’il reconnaît qu’il a peut-être fait quelque chose pour se frotter marron la mauvaise direction, Scott dit: «J’irai jusqu’à dire à cent pour cent. Je l’ai énervé, mais ce n’était certainement pas sans incitation. Je ne me suis pas réveillé un jour et j’ai dit: ‘Vous savez quoi? Merde. Et c’est ce que je vais faire. Je vais prendre une hache et couper sa voiture. Non. [had built up] sur une longue période de temps. Tout le monde a évité l’idée d’avoir une conversation à ce sujet. Je veux dire, si vous voulez gérer un stand de chewing-gum, vous devez tous être d’accord sur la quantité de chewing-gum que vous allez vendre, à quoi vous allez le vendre et à quelle fréquence vous allez le vendre. Et avoir quatre gars qui possèdent un stand de bubblegum et qui ne peuvent pas s’entendre sur le prix du bubblegum et la fréquence à laquelle ils vont le vendre, ce sont des problèmes assez importants. «

Il ya environ un an, Scott Raconté Radio totalement pilotée que « ça n’a pas l’air bien » que TRIXTER sera à nouveau exécutée de sitôt. « Cela fait environ deux ans et demi que nous n’avons rien fait ensemble, et ce n’est pas mon choix, c’est sûr », a-t-il déclaré. « C’est un ensemble de circonstances très tristes. J’adore TRIXTER plus que tout au monde – je le fais vraiment – et si quelqu’un disait: «Hé, nous avons l’occasion de faire ça demain», je serais comme: «Eh bien, nous y voilà. J’en suis.’ Et, malheureusement, tout le monde ne partage pas le même sentiment. «

Depuis les retrouvailles, TRIXTER a sorti deux albums studio via Frontiers Music Srl – de 2012 « Nouvelle machine audio » et 2015 « L’ère humaine ».

Scott a célébré le 30e anniversaire de TRIXTERest le plus grand MTV frapper, « Donnez-le-moi bien », en sortant une version solo de la chanson en mai 2020.

TRIXTER a fait de nombreuses tournées aux États-Unis, au Canada et au Japon pour soutenir ses cinq sorties majeures de labels. Ils ont joué en direct dans des arènes et des amphithéâtres avec des foules allant jusqu’à 35000 personnes, apparaissant avec des superstars du rock comme EMBRASSER, SCORPIONS, POISON, TED NUGENT, RANGER DE NUIT, CENDRILLON, SŒUR TWISTED, DOKKEN, GARANTIR, GRAND BLANC et CHEMINÉE.