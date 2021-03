Mark Hamill a souligné le problème avec la prise de Sebastian Stan sur la question de savoir s’il pourrait ou non jouer le jeune Luke Skywalker

Avec l’univers de Star Wars en expansion dans toutes les directions, et le fait que la fin de The Mandalorian Season 2 nous a en fait donné un aperçu d’un post-Return of the Jedi, pré-The Force Awakens Luke Skywalker, beaucoup se sont demandé si nous pourrions voir plus de Luke Skywalker dans les futurs films ou séries. Mark Hamill a dit qu’il en avait fini avec le rôle, mais s’il y avait vraiment un plan pour raconter une histoire plus grande avec Luke, CGI ne serait probablement pas le moyen approprié de le faire. Un nouvel acteur devrait être amené, et de nombreux fans pensent que le soldat de l’hiver lui-même, Sebastian Stan, serait un excellent remplaçant pour Mark Hamill.