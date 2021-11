Mark Hamill blâme Aaron Rodgers pour le sweat à capuche « Star Wars »

Aaron Rodgers a pris un peu de chaleur pour avoir porté un sweat à capuche Star Wars: The Rise of Skywalker lors d’une interview. Et l’une des personnes qui a appelé Rodgers est le visage de la franchise Star Wars. Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker dans les films Star Wars, est allé sur Twitter pour critiquer Rodgers pour sa tenue vestimentaire. Hamill a demandé à tous les sweats à capuche que Rodgers aurait pu porter « il devait assumer l’entière responsabilité de celui-là? »

Star Wars : The Rise of Skywalker est sorti en 2019 et est le neuvième film de la saga Skywalker et le troisième volet de la trilogie de la suite de Star Wars. Rotten Tomatoes a donné au film un score de 52% et le film est l’action en direct la moins bien notée de la série Star Wars. Dans une récente interview, le réalisateur de Star Wars: The Rise of Skywalker Rain Johnson a déclaré qu’il n’y avait pas de grand projet pour le film.

De tous les sweat-shirts qu’il aurait pu porter, il devait assumer l’entière responsabilité de celui-là ? https://t.co/c4vntkHAHg – Mark Hamill (@HamillHimself) 10 novembre 2021

Le producteur JJ Abrams a parlé du processus de montage du film. « Quand nous avons commencé à travailler là-dessus, il ne s’agissait pas seulement de The Last Jedi, mais des huit films qui l’ont précédé. Et parce que j’avais eu beaucoup de conversations avec Larry Kasdan sur The Force Awakens sur l’endroit où l’histoire pourrait aller, et une grande partie de ce dont nous avions en quelque sorte parlé était encore possible et semblait toujours être la bonne direction, il s’agissait vraiment de regarder tout ce dont nous avions hérité et de dire : « Que voulons-nous voir ? » Qu’est-ce qui nous fait rire, crier et pleurer, et qu’est-ce qui nous fait du bien ? » Abrams a déclaré à . en 2019.

Pour Rodgers, son objectif n’était pas d’impressionner Hamill ou les médias sociaux avec ses vêtements. Le quart-arrière des Green Bay Packers est apparu sur The Pat McAfee Show pour remettre les pendules à l’heure sur les commentaires qu’il a faits sur le vaccin COVID-19 ou les protocoles dans la NFL

« Je comprends que les gens souffrent et cela a été une période très difficile au cours des deux dernières années pour tant de gens », a déclaré Rodgers, par PEOPLE. « Je pense que nous connaissons tous des personnes qui ont perdu la vie personnellement, des personnes qui ont perdu leur entreprise, leurs moyens de subsistance, leur mode de vie a été complètement modifié. Je sympathise avec ces choses et je sais aussi comment le sport peut être un tel connecteur et rassembler les gens dans les moments d’adversité. »