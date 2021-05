Mark Hamill de Star Wars a la meilleure réponse aux scientifiques trouvant une griffe fossilisée

Sérieusement, Mark Hamill crée-t-il lui-même ces tweets ou a-t-il un assistant ou deux pour l’aider à les écrire ? Bien que nous ne puissions pas le dire avec certitude, cela n’a pas vraiment d’importance car Mark Hamill continue d’être l’une des meilleures célébrités à suivre sur les réseaux sociaux. Lorsque vous avez participé à tant de moments importants de la culture pop et que vous avez dépeint des personnages aussi emblématiques que Luke Skywalker et The Joker, je suppose que les tweets vous viennent naturellement.