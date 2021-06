in

Le trio original des films originaux de Star Wars, Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher, ont maintenant tous leurs stars d’Hollywood. L’impact continu de l’original Star Wars est vraiment impressionnant, et la franchise continuera probablement encore 30 ans sans manquer un battement. Carrie Fisher sera toujours une partie si importante de la série de science-fiction, et maintenant elle est immortalisée avec une place spéciale dans l’histoire d’Hollywood sur Hollywood Blvd.