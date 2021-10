Mark Hamill dévoilera de nouveaux jeux en tant qu’hôte de «Thunderful World»

La star de Star Wars de renommée mondiale, l’acteur de voix très apprécié et le bon œuf complet, M. Mark Hamill est en poste pour animer le premier événement de vitrine de jeu du développeur et éditeur Thunderful Games.

Le 10 novembre, Luke Skywalker lui-même fera une série d’annonces de l’ancienne équipe indépendante Thunderful qui couvriront les deux projets précédemment révélés sur différentes plateformes (Firegirl, Cursed to Golf, Source of Madness, Tinkerville et Ombres blanches) et de toutes nouvelles révélations (euh… que vous attendiez-vous à voir exactement entre ces parenthèses ?).

L’événement sera diffusé en direct dans les endroits habituels – vos YouTubes et vos Twitches – ainsi que sur thunderful.world sur 10 novembre à 11h PT / 14h HE / 19h GMT / 20h CET. La vice-présidente d’entreprise de Xbox, Sarah Bond, devait faire une apparition (Microsoft est un sponsor de l’événement, voyez-vous) avec le PDG de Thunderful Group, Brjánn Sigurgeirsson.

Nous imaginons que l’exclusivité du Game Pass, The Gunk, sera très présente, mais il y aura probablement beaucoup de choses à attendre pour les propriétaires de Switch. Thunderful a toujours bien pris en charge le matériel Nintendo, notamment avec la série phare SteamWorld d’Image & Form, nous pouvons donc nous attendre à une annonce juteuse ou deux.

Cursed to Golf and Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue sera présenté (Images: Thunderful Games)

Excité à l’écoute de celui-ci? Nous sommes juste impatients d’entendre Mark Hamill prononcer les mots « Nintendo Switch », vraiment. Faites-nous savoir si vous regarderez ci-dessous.