Mark Hamill prouve la théorie selon laquelle tweeter son nom obtiendra plus de 1 000 likes

Les gens les aiment bien certains Marc Hamill – même si cela signifie simplement que le nom du gars est mentionné … par lui ou par quelqu’un d’autre, ce qui se transforme en une sorte de jeu viral.

Le vétéran de “Star Wars” est à la mode en ce moment … et tout cela parce qu’il s’est fait un nom en réponse à un utilisateur de Twitter suggérant (ou osant ?) en écrivant « Mark Hamill ». C’est à quel point il est adoré.

Eh bien, il a eu vent de sa théorie … et a décidé de la mettre à l’épreuve, ce qui a abouti à des résultats stupéfiants – sans parler des autres qui se sont également amusés.

Le mec a tweeté cette nana et a fait exactement ce qu’elle a dit… en écrivant simplement “Mark Hamill”. Pour le moment… ce même tweet est en passe de 100 000 likes et plus de 4 000 retweets !!!

Marc Hamill. Et maintenant, nous attendons. https://t.co/9vhQz5hBkN – George Takei (@GeorgeTakei) 5 septembre 2021 @GeorgeTakei

Effectivement, Internet a remarqué … et a voulu l’essayer eux-mêmes – presque comme un truc de Candyman, où si vous dites son nom … les likes de Twitter apparaîtront. Certains rencontrent le succès, comme George Takei, qui a fait de même et a accumulé plus de 4 000 likes.

Idem pour l’acteur Ken Olin … qui s’est ouvertement demandé si la règle s’appliquerait à tout Schmo qui a essayé cela – et oui … son tweet “Mark Hamill” décolle également, avec plus de 3 000 likes.

Cela fonctionnera-t-il pour n’importe qui?

Voici:

Marc Hamill. https://t.co/X4pCvxKe99 – ken olin (@kenolin1) 5 septembre 2021 @kenolin1

Bien sûr, les normies (AKA, coches non bleues) ont plus de mal à obtenir l’amour « j’aime » sur leur propre chronologie … ce qui montre qu’un peu de notoriété sur Twitter fait beaucoup de chemin. Les adeptes aident aussi … mais il semble que ce “défi” soit réservé à l’élite des applications d’oiseaux.

Quant à l’affiche OG de cette tendance … elle se prélasse dans la gloire de Hamill, d’autant plus qu’il adore ses mèmes “Star Wars” et son méga-fandom. Il commente même ses autres tweets.

J’ai fait rire le papa de l’espace ! 😭❤️ https://t.co/88YR0Sn8uY – Lauren (@LozzaBean12) 5 septembre 2021 @LozzaBean12

Et vous pensiez que taguer votre célébrité préférée était un gaspillage. Ne sait jamais, ils sont peut-être en train de lire !