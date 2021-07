Mark Hamill répond à Star Wars Merch en se concentrant sur la main coupée de Luke Skywalker, et je dois la lui remettre

En disant aux fans de « dire non à #lukedismembermentmerch », la dernière dose d’humour en ligne de Mark Hamill présente des éléments intéressants inspirés de la scène culminante de The Empire Strikes Back. D’une fausse figurine de Kenner représentant la main manquante de Luke à un patch qui montre sa main en train de s’envoler, avec le message “Rien ne se sent bien”, vous pouvez voir pourquoi Hamill aurait la bonne réponse à ce phénomène plutôt intéressant. Cependant, si quelqu’un cherchait un avis, cette réplique de collection en haut à droite ressemble à la pièce la plus précieuse de cette collection organisée.