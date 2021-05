Mark Hamill répond de manière hilarante à TikToker a été secoué par la rapidité avec laquelle il a des abonnés

Mark Hamill a rejoint TikTok plus tôt ce mois-ci et son premier message, qui incluait son adorable chiot, a enregistré des millions de vues. Il a suivi celui-là avec un autre qui a mélangé les mondes de Star Wars et The Office, qui a également accumulé les vues. Cependant, ceux-ci ne convenaient pas tout à fait à un TikToker, qui a qualifié le suivi de TikTok rapidement construit par Hamill de «conneries». Eh bien, la vidéo de l’utilisateur a attiré l’attention de Hamill, et il y a répondu de manière appropriée dans un troisième post hilarant. Découvrez-le ci-dessous: