Mark Hamill révèle pourquoi George Lucas de Star Wars voulait que les Looney Tunes jouent avant un nouvel espoir

Bien sûr, Looney Tunes appartient à Warner Bros.et Star Wars était sorti par 20th Century Fox, ce qui est probablement la raison pour laquelle l’accord n’a pas pu être conclu pour mettre Daffy Duck devant un film Star Wars. Faire en sorte que différents studios travaillent ensemble comme ça n’est pas complètement inconnu, mais c’est rare, et on se demande à quel point l’un ou l’autre studio aurait vraiment voulu que cela se produise. C’était probablement tout le désir personnel de George Lucas, et le réalisateur n’avait pas l’attrait à Hollywood avant la sortie de Star Wars qu’il aurait après.