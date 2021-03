Mark Hamill révèle que la trilogie originale de Star Wars avait plus de problèmes météorologiques que nous ne le pensions

Lors du tournage sur place, l’une des considérations les plus importantes est la météo. Des calendriers de production entiers peuvent être construits autour du tournage dans des lieux particuliers à des moments particuliers afin de profiter de certains types de conditions météorologiques, ou plus souvent, afin d’éviter certains types de conditions météorologiques. Cela dit, le temps ne peut jamais être complètement évité, et il s’avère que la trilogie originale de Star Wars le sait plus que quiconque. Non seulement certaines parties du deuxième film ont dû être reconsidérées en raison du blizzard, mais le tournage a été retardé une fois en raison de l’une des tempêtes de pluie les plus improbables à avoir jamais eu lieu.