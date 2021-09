Mark Hamill révèle ses réflexions sur Star Wars: Visions ⋆ 10z viral

Disney Plus a lancé sa dernière série Star Wars la semaine dernière, et celle-ci est une entrée unique dans la saga. Star Wars Visions est le premier anime de la franchise, une émission d’anthologie proposant neuf histoires distinctes de toute la chronologie SW d’une gamme de studios d’anime acclamés et mettant en vedette une distribution vocale de premier plan. Tous les épisodes ont atterri sur le service de streaming Mouse House mercredi dernier, et les critiques et les fans en raffolent.

Mais que pense Luke Skywalker lui-même de Mark Hamill de la série ? Wookieepedia a demandé à Hamill ce qu’il pensait de Visions sur Twitter et l’acteur a répondu. La légende de Star Wars a admis qu’il n’avait pas entendu parler de Visions avant leur question, mais il a par la suite vérifié la bande-annonce et fait l’éloge de ce qu’il en avait vu.

“Franchement, je n’avais jamais entendu parler de Visions avant de voir votre tweet”, a répondu Hamill. «Je viens de le rechercher sur Google et de regarder la bande-annonce. Cela semble très impressionnant et prometteur. Un excellent moyen d’apporter de la fraîcheur et de la diversité tout en évitant les répétitions obsolètes de ce qui a été fait auparavant.

Je viens de le rechercher sur Google et de regarder la bande-annonce. Cela semble très impressionnant et prometteur. Un excellent moyen d’apporter de la fraîcheur et de la diversité tout en évitant de remanier ce qui a été fait auparavant. – Mark Hamill (Mar🐫) (@HamillHimself) 25 septembre 2021

L’aveu de Hamill qu’il n’avait jamais entendu parler de Visions est révélateur de quelque chose qui a frustré les fans: le manque total de promotion de Disney Plus pour le spectacle. Non seulement il n’a même pas reçu une fraction du marketing que The Mandalorian ou The Bad Batch fait, D + a également choisi de vider les neuf épisodes d’un coup, lui refusant l’accumulation de buzz et de bonne volonté qui découle de la sortie d’une émission hebdomadaire. . Les fans espèrent une saison 2, mais il semble presque que Disney s’intéresse peu ou pas du tout à la série.

Plus encourageantes sont les chances qu’Hamill revienne dans l’univers de Star Wars. Bien qu’il ait semblé terminé après Rise of Skywalker, Hamill a choqué le monde en revenant en tant que jeune Luke âgé dans la finale de la saison 2 de The Mandalorian. Avec Baby Yoda maintenant à sa charge, cela suggère que Master Skywalker pourrait revenir pour la saison 3. Sinon, il continuera sans aucun doute à faire au moins ses camées vocaux.

Si vous êtes comme Mark Hamill et que vous ne l’avez pas encore vu, attrapez Star Wars : Visions sur Disney Plus maintenant.