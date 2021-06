Mark Hamill suscite à nouveau le débat sur le lait de Star Wars, alors laissez les fans se disputer

Mark Hamill répond à la simple question d’un fan sur « quelle est la différence de goût » entre le lait bleu et le lait vert. Hamill donne son point de vue sur les deux, mettant les pendules à l’heure sur les différences entre les deux et lequel est le meilleur. Mark Hamill dit que le lait bleu d’origine était chaud, huileux et pas si bon au goût, tandis que le lait vert de The Last Jedi était du lait de coco teint, non laitier, qui était en fait savoureux. Cela pourrait susciter la controverse, mais le meilleur goût des deux est le lait vert.