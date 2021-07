Mark Hamill, Zack Snyder et d’autres grands noms rendent hommage à la mort du réalisateur de Goonies et de Superman, Richard Donner

Alors que Richard Donner se faisait un nom en réalisant des films sur grand écran, Donner a commencé à la télévision et il y retournait occasionnellement, réalisant des épisodes de Tales From the Crypt jusqu’en 1992. Il a réalisé de nombreux westerns, comme The Rifleman et Have Gun, Will Travel, mais il a également réalisé plusieurs épisodes de Twilight Zone de Rod Serling, dont plusieurs de ses épisodes les plus connus. En 1962, il réalisera Nightmare at 20.000 Feet, mettant en vedette William Shatner, alors largement inconnu.