Mark Harmon quitte après 19 saisons

NCIS a répondu à l’un de ses plus grands mystères dans l’un des épisodes les plus importants des 19 ans de la série. « Great Wide Open » a montré comment l’agent Leroy Jethro Gibbs pouvait sortir son bateau de son sous-sol. Il a également servi de dernier épisode mettant en vedette Mark Harmon, qui a commencé à jouer Gibbs il y a près de deux décennies.

Dans l’épisode, l’agent du FBI Alden Parker (Gary Cole) a recherché Gibbs chez lui. Alden a allumé une lampe de poche dans la cave de l’agent suspendu, où il a vu un mur de parpaings avec un trou que Gibbs peut utiliser pour faire glisser ses bateaux. Gibbs répare le trou, puis l’ouvre à chaque fois qu’il a besoin de faire passer un bateau.

(Photo : Michael Yarish/CBS)

Comme le note TVLine, il s’agissait d’une blague récurrente de longue date dans la série, car les personnages se demandaient souvent comment Gibbs avait pu sortir ses bateaux de son sous-sol. La blague est même apparue lors de la première de la saison 19 et à nouveau lors de « Great Wide Open ». Nick Torres (Wilmer Valderrama) a dit à Gibbs que l’équipe avait plusieurs théories « folles » à ce sujet. « Murs mobiles, systèmes de poulies… votre maison a un tunnel de charbon en dessous », a déclaré Torres à Gibbs, qui a ri.

Ailleurs dans l’épisode, Gibbs et Timothy McGee (Sean Murray) ont aidé à résoudre le cas d’un tueur à gages engagé par un conglomérat qui voulait construire une mine de cuivre. Par la suite, le réalisateur Leon Vance (Rocky Carroll) a rendu son badge à Gibbs, mais il a refusé. Au lieu de cela, il prévoit de rester en Alaska.

« En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de l’émission », a déclaré le showrunner du NCIS Steve Biner à TVLine dans un communiqué après la diffusion de l’épisode. « Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, concernant l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans … ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs de côté. »

Harmon a commencé à jouer Gibbs en 2003 lorsqu’il a joué dans l’épisode en deux parties de JAG qui a servi de pilote de porte dérobée au NCIS. Il aurait été prêt à partir à la fin de la saison 18, mais a accepté de revenir pour une poignée d’épisodes de la saison 19 après avoir appris que CBS annulerait la série sans lui. Il a fini par n’apparaître que dans les quatre premiers épisodes de la saison 19 de NCIS. La série a fait entrer Gary Cole en tant que nouveau personnage, tandis que Katrina Law a été promue star à temps plein. Elle a été présentée comme l’agent spécial Jessica Knight dans la saison 18. NCIS est diffusé le lundi à 21 h HE sur CBS.