Mark Harmon repéré pour la première fois depuis qu’il a quitté la série

Mark Harmon profite au maximum de son temps libre après avoir quitté le NCIS. L’acteur a été vu en public pour la première fois depuis son départ du NCIS. Selon le Daily Mail, Harmon a été aperçu en train de faire une pause dans l’agitation en se promenant avec ses chiens.

Le Daily Mail a rapporté que Harmon avait été vu en train de faire diverses tâches à l’extérieur de son domicile à Los Angeles. Il aurait été aperçu en train de sortir des poubelles, d’apporter un colis qui a été livré à son domicile et de promener ses chiens. Harmon a enfilé une tenue décontractée pour la sortie, portant un jean, un pull et des chaussures en daim. Il semble certainement que l’ancienne star du NCIS profite d’un style de vie plus décontracté après son travail intensif sur le drame de CBS pendant près de deux décennies.

La star à la retraite du NCIS, Mark Harmon, promène ses chiens comme il l’a vu pour la première fois depuis son départ de la série | Courrier quotidien en ligne https://t.co/rz9SkncpQ4 – ExploreDogs.com (@exploredogs) 1er novembre 2021

Le dernier épisode de NCIS d’Harmon a été diffusé à la mi-octobre. L’acteur a créé le rôle de Leroy Jethro Gibbs en 2003 lorsqu’il est apparu en tant que personnage de JAG (l’épisode en deux parties de JAG a servi de pilote de porte dérobée pour NCIS). Alors que son dernier épisode en tant que Gibbs est arrivé en octobre, il a été initialement annoncé que Harmon partirait à la fin de la saison 18.

Cependant, après avoir appris que NCIS aurait été annulé sans lui, Harmon est revenu pour une poignée d’épisodes pour lancer la saison 19. Au total, il est apparu dans les quatre premiers épisodes de la saison 19. Depuis le départ d’Harmon, la série a fait appel à Gary Cole en tant qu’agent spécial du FBI, Alden Park. NCIS a également promu Katrina Law au statut à temps plein après sa première apparition en tant qu’agent spécial Jessica Knight dans la saison 18. Après la diffusion du dernier épisode d’Harmon pendant la diffusion de Gibbs, le showrunner Steve Binder a publié une déclaration à TV Line à propos de l’étape. Dans sa déclaration, il a également laissé entendre que ce n’était peut-être pas la dernière fois que vous voyiez Gibbs sur votre écran.

« En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de la série », a déclaré Binder. « Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, concernant l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans … ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs de côté. »