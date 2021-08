Mark Haskell Smith sur la comédie “Rude Talk in Athens”, politique ⋆ .

Sur l’étagère

Discussion grossière à Athènes : rivaux antiques, la naissance de la comédie et le voyage d’un écrivain à travers la Grèce

Par Mark Haskell Smith

Sans nom : 208 pages, 26 $

Le romancier basé à Los Angeles, Mark Haskell Smith, a écrit deux livres de non-fiction : « Heart of Dankness », sur les cultivateurs de cannabis, et « Naked at Lunch », sur les nudistes. Son dernier en date est en un sens un départ, une œuvre historique sur un dramaturge grec ancien. Mais s’agissant de Mark Haskell Smith, son sujet est un peu décalé : on se souvient surtout d’Ariphrade non pas pour ses écrits mais, selon un historien britannique, pour sa « notoriété en tant que praticien du cunnilingus ».

« Conversation grossière à Athènes : comédie, démocratie et l’écrivain le plus important dont vous n’avez jamais entendu parler » relate les voyages de Smith en Grèce et dans le passé antique, émergeant avec des réflexions sur ce qui fait la postérité littéraire. C’est un sujet riche quand on considère Ariphrade ; pour autant que les historiens le sachent, rien de son travail n’a survécu jusqu’à nos jours.

Smith est tombé sur une référence au dramaturge en recherchant un livre qu’il avait l’intention de se concentrer sur le philosophe grec Épicure. Il est tombé sur une référence à Ariphrade faite par un dramaturge de renommée plus durable, Aristophane. Intrigué, Smith changea de vitesse. Lire « Rude Talk in Athens », c’est comme faire un tour épique du drame et de la politique grecs avec un expert irrévérencieux aux commandes. Smith a parlé au Times via un chat vidéo sur la célébrité, le pouvoir politique de la comédie et pourquoi le sexe oral équivaut à une révolution. Une version modifiée de notre conversation suit.

Jusqu’où êtes-vous allé avec votre idée originale sur Épicure avant de réaliser que la vraie histoire était ailleurs ?

J’ai eu toute une proposition de livre. J’avais passé six mois à un an à travailler dessus, et mon agent m’a dit : « Mark, je ne veux tout simplement pas lire un chapitre sur les pinces à tétons. » Elle avait un tas de notes. Une fois que j’ai découvert Ariphrade, cela m’a vraiment attiré tout le temps. Je lui ai expliqué et elle a dit : « N’essayez pas d’écrire une proposition. Il suffit d’écrire le livre et ensuite nous verrons ce que nous pouvons faire. Je l’ai écrit sur spec, comme on dit.

Vous en parlez beaucoup ici : Ariphrade, la Grèce contemporaine, l’idée d’un héritage littéraire. Comment avez-vous trouvé la portée du livre ?

J’en suis arrivé à un point où j’ai dit, je n’ai plus rien à ajouter qui n’est pas seulement répétitif. Il n’y a presque aucune information sur le gars et il n’y a presque aucune information sur l’Athènes antique, autant que nous le pensons. Ensuite, je l’ai revu ; il y a eu certaines choses que j’ai retirées, comme – vous ne regretterez pas d’avoir été coupée – une histoire personnelle de mes expériences avec le cunnilingus. De plus en plus, j’ai commencé à réfléchir à ce que cela signifie d’être écrivain dans une culture et une civilisation qui tombent, comme notre empire s’effondre. Nous sommes dans la position d’Ariphrade. Qui sait? Dans 1 000 ans, l’une de nos œuvres existera-t-elle ? Hautement improbable.

La première fois que j’ai lu la pièce d’Aristophane « Les grenouilles », j’ai été frappé par la façon dont elle faisait référence à d’autres écrivains de l’époque, ce qui me semblait très moderne. L’une de ces touches métafictionnelles vous a-t-elle surpris ?

Quand je suis allé voir “Les Nuages” à Epidaure [a still-operating ancient Greek theater] – il y a des blagues qui ont des milliers d’années et elles atterrissent toujours. Les gens font des blagues sur les pets et des blagues idiotes. Ce qui était génial, c’était que ces écrivains qu’Aristophane aurait crachés [were] dans l’audience. Je suppose que le seul équivalent que nous ayons maintenant sont les rôtis. Tout le monde est dans la blague. Cela m’a surpris que ce soit toujours drôle. Les choses dont nous rions ont toujours été drôles.

Écrire sur l’humour ancien a-t-il fini par changer votre façon de vivre la comédie ?

Parce que mes romans sont comiques, ils sont simplement rejetés : « Oh, c’est un roman drôle. Je ne peux pas avoir d’idées dedans, je n’ai même pas besoin de le lire. Vous commencez à penser que ce n’est pas nouveau que notre société rejette la comédie comme étant facile ou facile. Tout au long de l’histoire du monde, les gens disent : « Oh, il est facile de faire rire les gens, et il est difficile de provoquer la catharsis à travers le drame. » Cela m’a fait dire: “Ouais, eh bien, f—vous, parce que vous ne l’avez pas essayé!”

La comédie est importante. C’est pourquoi il y a les deux masques, le drame et la comédie. Vous avez besoin des deux. Que nous puissions toujours rire des mêmes blagues maintenant, c’est incroyable. Je ne sais pas si un renouveau de “Hamilton” dans 2000 ans va résonner avec les gens, alors qu’Aristophane le fait toujours.

Vous écrivez dans le livre sur Sarah Cooper et Hannah Gadsby dans le contexte de la comédie, de la politique et de l’histoire. Y a-t-il d’autres comédiens auxquels vous avez pensé en écrivant ?

J’aime la comédie et j’en regarde beaucoup et j’en lis beaucoup. Et il y a des écrivains qui, comme Carl Hiaasen, sont toujours drôles, toujours politiques. Il y a cette idée dont parle ce poète, Aaron Poochigian — il a fait une traduction des pièces d’Aristophane et il a parlé d’obscénité patriotique. Il faut pouvoir dire “[screw] vous » aux personnes au pouvoir. C’est ce qu’ont fait Aristophane et les dramaturges grecs.

Je pense à des gens comme Chris Rock ou Trevor Noah ou John Oliver, qui ne font pas que des blagues typiques mais qui parlent vraiment du moment politique. Cela revient directement à Aristophane, et de là à Molière à Joe Orton dans les années 60 à ce qui se passe maintenant. Il y a une ligne de conduite.

Vous touchez des personnes en position d’autorité en supprimant différents types de connaissances ; Je ne pouvais pas m’empêcher de penser au recul actuel de la théorie critique de la race.

J’espère que je ne suis pas Cassandra. Je pense que nous assistons aux râles de la suprématie blanche et du patriarcat. C’est mon espoir. Mais ils ne descendent pas sans se battre. Donc, avec n’importe quel type de monstre, vous devez enfoncer le pieu dans son cœur avant qu’il ne s’arrête enfin de crier.

Votre concentration dans “Rude Talk” sur la juxtaposition de la liberté et du plaisir semble également très pertinente pour la politique américaine.

Le plaisir, et particulièrement le plaisir féminin et je dirais homosexuel, terrifie le patriarcat. Nous nous appelons une nation chrétienne, mais cela ressemble plus à une nation patriarcale. Je pense que cela revient directement à la raison pour laquelle Ariphrade a été attaquée. Il déstabilise les mythes fondamentaux que les gens au pouvoir tentent d’imposer à la population.

Une fois que cela secoue, ils commencent à avoir peur. C’est juste un effet domino. Et j’espère que cela les fera tomber. J’ai fait une réclamation pour cela à la fin du livre. Ayons juste plus de plaisir, plus de sexe, plus de plaisir. C’est le meilleur moyen d’avoir une révolution. C’est mieux que les armes.

Carroll est l’auteur du roman « Reel », de la collection d’histoires « Transitory » et de l’ouvrage de non-fiction « Political Sign ».

