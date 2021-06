Mark Hoppus, chanteur de Blink-182, a un cancer

in

Le chanteur a accompagné son message d’une image de l’hôpital, ce qui semble être quelques minutes avant de recevoir son traitement de chimiothérapie, “oui, un traitement contre le cancer, s’il vous plaît”, a-t-il écrit. marque.

Après l’histoire susmentionnée, le rockeur américain a brièvement détaillé l’évolution de son traitement. Dans le message suivant, marque Il a dit qu’il avait très peur et que le cancer « était nul ».

Marc Hoppus. (Instagram / Mark Hoppus.)

“Au cours des trois derniers mois, je reçois une chimiothérapie pour le cancer. J’ai un cancer. Ça craint et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables qui m’ont aidé”, a expliqué le musicien.

Il a ajouté que bien qu’il reçoive toujours une chimiothérapie, il essaie de rester optimiste quant à la maladie et a souligné le grand désir qu’il ressent de se rétablir et de pouvoir partager une rencontre musicale en direct avec ses amis et sa famille.

“J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais j’essaie de rester optimiste et optimiste. J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un avenir proche. Je vous aime tous”, a-t-il déclaré. noté dans ses histoires.