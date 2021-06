Mark Hoppus, chanteur de Blink-182, révèle qu’il souffre d’un cancer – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le chanteur et bassiste du groupe Blink-182, Mark Hoppus, a fait savoir qu’il souffre d’un cancer et lutte contre la maladie depuis trois mois.

A travers ses réseaux sociaux, l’interprète de Toutes les petites choses l’a remercié pour le soutien que lui ont apporté les personnes qui ont été proches de lui pour faire face à la maladie.

« Depuis trois mois, je reçois une chimiothérapie contre le cancer. J’ai un cancer. C’est nul et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables qui m’ont aidé avec ça », a déclaré le musicien américain.

« J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais j’essaie de rester optimiste et positif. J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un proche avenir. Je vous aime tous », a ajouté Hoppus dans une histoire Instagram.

Le créateur de mode également a publié une photographie dans laquelle il est observé dans un hôpital, accompagné de la légende «Bonjour, oui. Traitement du cancer, s’il vous plaît.”

Mark Hoppus, originaire de Californie, aux États-Unis, a également été producteur de disques, animateur de télévision et mannequin. En plus d’être le bassiste et l’un des chanteurs de Blink-182, il a une participation dans le groupe alternatif +44 dont il est le fondateur. En tant que producteur, il a réalisé des albums pour des groupes tels que Idiot Pilot, New Found Glory et The Matches.

Blink-182, fondé par Tom DeLonge, Mark Hoppus et Scott Raynor, est devenu célèbre en Californie en 1992. C’était l’un des groupes pionniers du pop punk et certaines des chansons les plus réussies étaient I miss you, All the Small Things et Rester ensemble pour les enfants. Après le départ de DeLonge et Raynor, Travis Barker et Matt Skiba ont rejoint.