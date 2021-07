Mark Hoppus, de Blink 182, a révélé qu’il est au stade 4 du cancer dont il souffre – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Moins d’un mois après avoir révélé qu’il avait subi un traitement de chimiothérapie, le bassiste et chanteur de Blink-182, Mark Hoppus, a déclaré que son cancer du lymphome était au stade 4.

« Le cancer n’est pas lié aux os, il est lié au sang. Mon sang essaie de me tuer », a déclaré le musicien dans des enregistrements capturés par plusieurs comptes YouTube.

L’artiste de 49 ans a partagé de nouveaux détails sur son diagnostic de cancer lors d’une émission en direct sur la plateforme Twitch.

«Ma classification est le lymphome diffus à grandes cellules B de stade IV-A, ce qui signifie, si je comprends bien, qu’il a pénétré dans quatre parties de mon corps. Je ne sais pas exactement comment ils déterminent les quatre parties, mais cela est entré dans suffisamment de parties de mon corps pour que je sois au stade 4, qui, je pense, est le plus élevé qui soit », a déclaré Hoppus.

Le chanteur a également donné des détails sur un prochain rendez-vous médical pour voir si la chimiothérapie avait fonctionné jusqu’à présent.

« Si c’est le cas, j’y retourne pour au moins trois tours de plus. Idéalement, j’y vais demain et ils me disent : « , Espérons”, a-t-il ajouté.

Si les résultats sont négatifs, les prochaines étapes pour Hoppus pourraient inclure une greffe de moelle osseuse.

Fin juin, le bassiste et chanteur de 49 ans du groupe pop-punk bien-aimé a annoncé pour la première fois qu’il était en traitement contre un cancer. Hoppus a partagé la nouvelle de son diagnostic dans une déclaration publiée sur Twitter.