Mark Hoppus de Blink-182 annonce qu’il a un cancer

Mark Hoppus a révélé qu’il suivait une chimiothérapie contre le cancer depuis trois mois.

. – Le chanteur et bassiste de Blink-182, Mark Hoppus, subit une chimiothérapie contre le cancer, a-t-il déclaré mercredi sur ses comptes de réseaux sociaux.

Hoppus a déclaré sur Twitter qu’il suivait un traitement, mais n’a pas révélé le type de cancer dont il souffre.

“Au cours des trois derniers mois, je reçois une chimiothérapie contre le cancer”, a-t-il écrit.

“J’ai un cancer. C’est nul et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis extraordinaires qui m’aideront à traverser ça. J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais j’essaie de garder espoir et positif. J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un proche avenir. Je vous aime tous », a-t-il poursuivi.

pic.twitter.com/S9oZvPHZEw – ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩 ย 𝓼 (@markhoppus) 23 juin 2021

Le musicien de 49 ans a également posté une photo de lui sur son histoire Instagram, dans laquelle on le voit assis sur une chaise avec une intraveineuse apparemment collée sur son bras.

“Oui Salut. Un traitement contre le cancer, s’il vous plaît », a-t-il écrit à côté de la photo.

Tom DeLonge, le co-fondateur du groupe, a déclaré qu’il était au courant du diagnostic de cancer de Mark Hoppus et a offert son soutien.

“Et pour ajouter à ses propres mots qu’il a utilisés aujourd’hui, je voudrais également dire qu’il est fort et un surhumain qui surmonte cet obstacle difficile avec un cœur très ouvert”, a déclaré DeLonge dans un tweet.

Le groupe de rock Blink-182 a été formé en 1992 et a connu un succès commercial en 1999 avec l’album “Enema of the State”. Son dernier album, “NINE”, est sorti en 2019.