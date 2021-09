CLIGNOTANT-182 chanteur et bassiste Marc Hoppus, qui a rendu public son diagnostic de cancer en juin, a annoncé qu’il n’avait plus de cancer.

Il y a deux mois, Hoppus a confirmé qu’il luttait contre une maladie du sang appelée lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4-A, le même type de cancer que sa mère avait précédemment battu. Hoppus terminé son traitement de chimiothérapie plus tôt ce mois-ci, et il a pris Instagram plus tôt dans la journée (mercredi 29 septembre) pour écrire : « Je viens de voir mon oncologue et je n’ai plus de cancer !!

“Merci Dieu et l’univers et les amis et la famille et tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour. Je dois encore être scanné tous les six mois et il faudra attendre la fin de l’année pour revenir à la normale, mais aujourd’hui est un jour incroyable et je me sens tellement béni.”

Le musicien a annoncé la nouvelle de son diagnostic le 23 juin en publiant une photo de lui dans ce qui semblait être un cabinet médical entouré de matériel médical. Il a écrit dans une légende d’accompagnement: “Oui bonjour. Un traitement contre le cancer, s’il vous plaît.” Il a dit plus tard qu’il suivait un traitement depuis trois mois.

“C’est nul et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça”, Hoppus écrit à l’époque. “J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais j’essaie de rester optimiste et positif. J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un avenir proche, espérons-le. Je vous embrasse tous.”

En juillet, il a déclaré que sa “chimio [was] travail. J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais c’est la meilleure nouvelle possible”, a-t-il ajouté. “Je suis tellement reconnaissant et confus et aussi malade de la chimio de la semaine dernière. Mais le poison que les médecins m’injectent et les bonnes pensées et les souhaits des gens autour de moi détruisent le cancer.”

L’homme de 49 ans Hoppus est CLIGNOTANT-182bassiste, co-chanteur et seul membre fondateur restant de .

CLIGNOTANT-182le dernier album de, “Neuf”, est sorti en septembre 2019 via Britannique Records et comprend les célibataires “J’aimerais vraiment te détester”, “Côté obscur”, “Jours heureux”, « Division générationnelle » et “La faute à ma jeunesse”.

Depuis ses humbles débuts en 1992 à San Diego, CLIGNOTANT-182 a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde et a secoué le public dans le monde entier, devenant l’un des groupes de rock déterminants et inspirants de sa génération.

CLIGNOTANT-182 est Hoppus, Travis Barker (batterie) et Matt Skiba (voix/guitare). Un guitariste et chanteur avec TRIO ALCALIN, Skiba remplacé d’origine CLIGNOTANT-182 chanteur Tom DeLonge en 2016.

CLIGNOTANT-182 a publié son premier post-DeLonge album, “Californie”, en 2016.