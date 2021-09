Mark Hoppus de Blink-182 fait le point sur le cancer après avoir terminé le cinquième cycle de chimiothérapie

Mark Hoppus reste optimiste après son cinquième cycle de chimiothérapie. Le leader de Blink-182, 49 ans, a été diagnostiqué plus tôt cette année avec un lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4 et a révélé mercredi sur les réseaux sociaux qu’il attendait avec impatience de voir si une autre série de chimiothérapie avait l’effet souhaité.

“Aujourd’hui, je suis reconnaissant de ne pas subir de chimiothérapie. Cela fait trois semaines depuis mon dernier traitement”, a écrit Hoppus sur Twitter. “Normalement, j’irais aujourd’hui. ‘Normalement.’ Merde. Être rempli de poison toutes les trois semaines, c’est ma routine. ” Il a ajouté que le 29 septembre, il subirait une analyse “et ne le fera pas si cela fonctionnait”, ajoutant un emoji grimaçant et des mains de prière.

Hoppus a d’abord partagé son diagnostic de cancer avec le public fin juin, affirmant dans un flux Twitch le mois suivant que son sang “essayait de me tuer”. Il a expliqué: “Ma classification est le stade 4-A du lymphome diffus à grandes cellules B, ce qui signifie, si je comprends bien, qu’il est entré dans quatre parties différentes de mon corps. Je ne sais pas exactement comment ils déterminent les quatre parties de celui-ci. , mais il est entré dans suffisamment de parties de mon corps pour que je sois au stade 4, ce qui, je pense, est le niveau le plus élevé. Donc, je suis au stade 4-A. »

Hoppus a noté qu’il s’agissait exactement du même type de cancer dont sa mère avait été diagnostiquée et battue, affirmant qu’ils avaient pu parler de leurs expériences et “nouer des liens avec elle un peu”. En juillet, le musicien a révélé que ses derniers tests montraient des progrès dans son état, en tweetant : “Les analyses indiquent que la chimio fonctionne ! J’ai encore des mois de traitements devant moi, mais c’est la meilleure nouvelle possible. Je vais continuer à me battre…”

Peu de temps après, Hoppus a partagé une vidéo de lui-même jouant avec la chanson de Blink “Now Now” à la basse, qui, selon lui, était la première fois depuis qu’il a été diagnostiqué. La famille Blink-182 a soutenu Hoppus tout au long, avec Tom DeLonge auparavant. déclarant : « il est fort et un surhumain qui franchit cet obstacle difficile avec un cœur grand ouvert. » Hoppus a commencé sa cinquième série de chimiothérapie début août, écrivant sur une photo partagée sur les réseaux sociaux : aller.”